Vozinha es presentado en el Monumental: a qué hora es y quién transmite el evento de Colo Colo. Foto: @colocolooficial

Vozinha se prepara para vivir una fiesta en el estadio Monumental. Si bien llega pocos días en Chile, la presencia de popular guardameta ha generado revuelo entre los hinchas de Colo Colo.

Por eso, además de la tradicional presentación en la sala de prensa del reducto de Macul, la cual se llevó a cabo este martes, Blanco y Negro preparó un multitudinario evento para este miércoles. Se espera que lleguen 42.000 espectadores.

A qué hora es la presentación de Vozinha en Colo Colo

La apertura de puertas del estadio Monumental será a las 17 horas. El show contará con artistas como Garras de Amor, Forest y Juan Sativo. A las 19.30 se llevará a cabo la presentación central del evento.

Dónde ver la presentación de Vozinha en Colo Colo

La presentación será transmitida en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de Colo Colo en YouTube.