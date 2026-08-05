El contraataque de Amparo Noguera: actriz demanda al Banco de Chile por más de $500 millones tras dura estafa en su contra

Poco más de 10 meses han pasado desde que la actriz Amparo Noguera fuera víctima de una millonaria estafa. Con el transcurso del tiempo, lo sucedido ha seguido su curso judicial, tanto en materia penal así como también en el área civil.

La actriz junto con hacerse parte del proceso penal, recurrió hasta la justicia civil y presentó una demanda en contra del Banco de Chile, entidad bancaria en la que tenía los productos de los que fue víctima en la millonaria estafa.

En paralelo, la Fiscalía Metropolitana Oriente ha continuado la indagatoria por los delitos de estafa en contra de la banda que cometió el ilícito, compuesta por 13 integrantes, dos de ellos quienes aún permanecen prófugos.

Según ha quedado establecido hasta ahora, la agrupación habría engañado a través de supuestas llamadas de la Policía de Investigaciones (PDI) y de falsos ejecutivos bancarios, con el fin de obtener los millonarios montos de parte de Noguera, quien incluso solicitó créditos y fondos de emergencia a la entidad bancaria.

En enero pasado, la actriz de teleseries como Romané o La Fiera, abordó por primera vez el delito económico del que fue víctima, afirmando que los delincuentes “se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso, metódico y profundamente disfrutado. Hay otras víctimas también con pérdidas millonarias que vieron esfumarse de un día para otro los ahorros de toda sus vidas”.

La demanda de Noguera

Más allá de la investigación penal, uno de los caminos a los que podía optar Noguera para revertir el daño causado es a través de acciones civiles. Una de ellas, y que ya fue ejecutada, es la demanda que presentó ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago en contra del Banco de Chile.

En esa acción judicial, representada por el estudio BACS Abogados, Noguera relata en 65 páginas las presuntas falencias en las que habría incurrido el banco y que derivó en la estafa. Además de aquello, la profesional da cuenta que el monto de la estafa ascendió a casi $400 millones.

El escrito de los abogados Alejandro Awad, Esteban Barra y Miguel Schürmann, relata cómo fueron los ocho días en los que la mujer retiró millonarias cifras para entregarlo a la banda que se hizo pasar por la PDI. “La señora Noguera colapsó emocionalmente y depositó su confianza absoluta en quienes creía que la estaban protegiendo”, señala parte del escrito.

La demanda civil de Noguera se da luego de que el propio Banco de Chile la demandara ante el Juzgado de Policía Local de Providencia por “dolo o culpa grave” afirmando que la actriz “habría incumplido con sus deberes de cuidado y que dicha entidad bancaria habría cumplido con todos sus deberes legales respecto de las operaciones bancarias reclamadas”.

En la última acción, los abogados de la actriz afirman que ella como víctima siempre “actuó de buena fe y con ausencia de culpa grave o dolo” y que “todas las operaciones que el banco señaló como desconocidas fueron realizadas en un contexto de engaño, estafa, coerción, manipulación y aislamiento al que se vio sometida la señora Noguera por el lapso de una semana completa”.

“Ninguna de las operaciones bancarias reclamadas por la señora Noguera pueden considerarse como voluntariamente realizadas y/o autorizadas por la demandante, en tanto su voluntad carecía de la seriedad necesaria para producir efectos jurídicos, dado que nunca tuvo la intención real de transferir sus principales activos a unos delincuentes”, se lee en la demanda.

El rol del banco

En la demanda de la actriz en contra del banco, se detalla que durante el delito del que fue víctima, solicitó un crédito de $40 millones a la entidad bancaria, así como otros tres giros “de emergencia” por $106, $93 y $150 millones con dineros, incluso, provenientes de fondos mutuos y ahorros. Todos retiros y giros que realizó en efectivo y en sucursales del Banco de Chile.

La demanda es por nulidad absoluta, por lo que la actriz pide al banco declarar nulos los giros y el crédito. Además de eso, pide la rescisión de los actos jurídicos por “vicios del consentimiento”, la resolución del contrato de la cuenta corriente, la restitución del provecho de dolo y una indemnización -en total- de $528 millones.

Respecto a esto último, los abogados de Noguera apuntan a la responsabilidad que tuvo la entidad bancaria en lo sucedido. Lo anterior, afirman, porque el Banco de Chile “claramente” incumplió la regulación porque “no detectó –o detectó y no actuó– un patrón operacional manifiestamente anómalo registrado en la cuenta corriente de la señora Noguera durante una semana completa en que ella realizó diversas operaciones y transacciones bancarias bajo la coacción del grupo de delincuentes ya individualizado”.

“El Banco de Chile omitió tomar cualquier medida respecto de una de sus clientes quien, de un día para otro, procedió a prácticamente vaciar la totalidad de su patrimonio”, agrega.

Junto con eso, destaca que “la frecuencia de dichas operaciones y los montos que involucraban no guardaban proporción alguna con el comportamiento histórico de la cuenta ni con el perfil transaccional habitual de la señora Noguera”.

Consultado al respecto, Awad sostiene que “el Banco vio señales de alarma y no hizo nada. El propio jefe de seguridad del Banco declaró que Amparo Noguera podría estar ‘marcada’ y que era ‘sospechoso’. Es decir, lo sabían. Y aún sabiéndolo, siguieron entregando dinero a una mujer con su voluntad secuestra”.

El abogado plantea que el banco “no solo no protegió a su clienta, sino que además ganó y quiere seguir ganando dinero con el fraude. Mientras la banda criminal vaciaba sus cuentas, el Banco de Chile le aprobó un crédito de consumo el mismo día. Ese mismo banco hoy le cobra intereses sobre una deuda en directo beneficio de sus estafadores, hoy muchos en prisión preventiva”.

“Nos llama poderosamente que detrás de las decenas víctimas de casos como el de Amparo, esté invariablemente el Banco de Chile. El mismo banco que despidió a la ejecutiva de inversiones de Amparo después de que no pudiera explicar el acceso a sus productos de inversión”, concluye.