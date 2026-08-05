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    Providencia logra inédita condena por Ley Cholito en caso de maltrato animal a un gato en la vía pública

    Sujeto de 21 años fue condenado a 60 días de presidio -que cumplirá en libertad- y a la inhabilidad perpetua absoluta para la tenencia de cualquier tipo de animal.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Municipalidad de Providencia obtuvo una inédita condena en el marco de la normativa de Tenencia Responsable de Mascotas, conocida como Ley Cholito, contra un sujeto de 21 años que en junio de 2025 agredió a un gato en plena vía pública.

    Tras acreditar su participación en los hechos ocurridos en 21 de junio de 2025, cuando golpeó con la rodilla a un gato de nombre Tyson, además de azotarlo contra el suelo en reiteradas ocasiones, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago condenó al sujeto a una pena de 60 días de presidio en su grado máximo, que cumplirá en libertad, una multa de un tercio de UTM y a la inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animal.

    “Esta sentencia marca un precedente inédito. Es la primera vez que un municipio, en su calidad de administrador del espacio público, logra acreditar judicialmente un caso de maltrato animal ocurrido en la vía pública. Este fallo demuestra que, cuando las instituciones actúan con rapidez, coordinadamente y con convicción, es posible perseguir estos delitos y obtener justicia”, destacó el alcalde Jaime Bellolio.

    Tras la detección del hecho por operadores de cámaras del Túnel San Cristóbal, Seguridad Providencia acudió al lugar, retuvo al agresor hasta la llegada de Carabineros y activó a los equipos municipales de Protección Animal para asistir a Tyson.

    Por otro lado, la Defensoría de Mascotas y Animales de Compañía del municipio presentó la denuncia, interpuso una querella y acompañó el proceso aportando los antecedentes que permitieron acreditar la responsabilidad del imputado en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Oriente.

    El alcalde Bellolio resaltó “especialmente el trabajo realizado junto a la Defensoría de Mascotas y Animales de Compañía del municipio, cuyas pruebas fueron fundamentales para que, además de las penas impuestas, el condenado quedara inhabilitado de por vida para la tenencia de animales”.

    “Quien es capaz de ejercer una violencia tan brutal contra un animal indefenso ha demostrado que no está en condiciones de volver a tener uno bajo su cuidado. Ese también es un mensaje importante de esta sentencia: proteger a los animales significa impedir que vuelvan a quedar expuestos a quienes ya demostraron ser un peligro para ellos”, expuso el jefe comunal.

    Producto de la agresión, Tyson sufrió graves lesiones en la columna y permaneció durante meses en tratamiento de la Unión de Amigos de los Animales (UAA).

    En abril de 2026 recibió el alta médica, fue declarado apto para adopción y hoy vive junto a una familia.

    Más sobre:Ley CholitoMaltrato animalProvidenciaPolicialGato TysonJaime Bellolio

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