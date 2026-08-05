A qué hora y dónde ver a Unión San Felipe vs. Universidad de Chile en TV y streaming
Los clubes se miden en su último duelo por la fase de grupos de la Copa Chile.
La fase de grupos de la Copa Chile desarrolla sus últimos partidos y uno de los esperados cruces de este miércoles enfrenta a Unión San Felipe contra la Universidad de Chile.
Los Azules llegan como líderes del Grupo D y se enfrentan a los Albirrojos con miras a los octavos de final de la competencia.
Cuándo juega San Felipe vs. U de Chile
El partido de Unión San Felipe contra Universidad de Chile es este miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán por este compromiso.
Dónde ver a San Felipe vs. U de Chile
El partido de Unión San Felipe contra Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.
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