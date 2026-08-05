A qué hora y dónde ver a Unión San Felipe vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

La fase de grupos de la Copa Chile desarrolla sus últimos partidos y uno de los esperados cruces de este miércoles enfrenta a Unión San Felipe contra la Universidad de Chile.

Los Azules llegan como líderes del Grupo D y se enfrentan a los Albirrojos con miras a los octavos de final de la competencia.

Cuándo juega San Felipe vs. U de Chile

El partido de Unión San Felipe contra Universidad de Chile es este miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán por este compromiso.

Dónde ver a San Felipe vs. U de Chile

El partido de Unión San Felipe contra Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.