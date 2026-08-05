Audio filtrado de alcaldesa: Contraloría oficia a municipio de La Cruz ante supuesto hallazgo de plantación de marihuana

La Contraloría ofició a la Municipalidad de La Cruz ante la información del supuesto hallazgo de una plantación de marihuana por parte de un funcionario.

Esto, tras conocerse un audio filtrado en el que la alcaldesa Filomena Navia regaña a uno de sus subalternos que habría detectado la droga utilizando drones en la búsqueda de pozos.

La Contraloría informó este martes que tomó conocimiento de esta situación que “podría constituir eventuales irregularidades administrativas”, vinculadas al cumplimiento de la obligación funcionaria de denunciar hechos que pudieran revestir caracteres de delito, prevista en la Ley 18.883.

Por ello, este martes 4 de agosto, la Contraloría Regional de Valparaíso ofició a la Municipalidad de La Cruz para que, en un plazo de cinco días hábiles, informe sobre la veracidad del hallazgo de la droga y las medidas adoptadas, especialmente si se presentó una denuncia penal y cuándo ocurrió.