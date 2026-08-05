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    Nuevos ataques de Rusia sobre Kiev dejan 17 muertos: Zelenski pide apoyo ante el “devastador golpe”

    Las autoridades de Donetsk emitieron una orden de evacuación para menores de edad en la región de Donetsk.

    Por 
    Europa Press
     
    Arturo León
    Foto de archivo: Xinhua/Li Dongxu Li Dongxu

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, lamentó el “devastador golpe” que las Fuerzas Armadas de Rusia han vuelto a infringir durante la pasada noche en Kiev, mediante un ataque a gran escala que ha dejado ya 17 muertos y medio centenar de heridos.

    Zelenski destacó de nuevo en que se podrían haber salvado muchas vidas si hubieran dispuesto de los misiles interceptores necesarios, en línea con las intensas demandas que viene lanzando a sus socios en las últimas semanas, incluyendo las licencias que Washington ya ha concedido para fabricar Patriot.

    “Es muy importante que los socios comprendan que los retrasos en los suministros o la falta de preparación para transferir sistemas antibalísticos llevan precisamente a estas terribles víctimas y a esta destrucción”, dijo en redes sociales, donde pidió a los aliados de Ucrania que no estén en disposición de realizar estas entregas, que al menos presionen a Rusia con sanciones.

    “Una parte importante de la producción balística de Rusia no está bajo sanciones”, apuntó el presidente de Ucrania, conminando tanto al G7 como a la UE a dar “nuevos pasos” en esta dirección hacia “la protección de la vida”.

    Zelenski detalló que las fuerzas rusas han empleado durante la pasada noche 24 misiles balísticos, cuatro misiles de crucero Zircón y 115 drones. “El objetivo principal del ataque fueron almacenes de empresas civiles, además de ataques contra infraestructura y una estación de tren”, denunció.

    Mientras tanto, la alerta aérea en la región continúa. El Servicio Estatal de Emergencias ha informado de que los ataques han afectado a los distritos de Brovari, Bucha y Fastiv.

    En Donetsk evacúan a los menores

    Por otro lado, el jefe de la administración estatal de la región de Donetsk, Vadim Filashkin, ordenó evacuar a los menores de ciertas áreas de Kramatorsk en medio de la oleada de ataques rusos sobre el territorio ucraniano.

    “Esta es una decisión difícil pero necesaria. La situación de seguridad se está deteriorando, por lo que es inaceptable dejar a los niños bajo una constante amenaza de ataques rusos. Le pido a los padres que no se demoren y que cooperen con los equipos de evacuación”, señaló en un mensaje redes sociales.

    La medida afecta a 525 niños de 424 familias residentes en la ciudad, así como en Krasnotorka y Bilenke, en el área metropolitana de Kramatorsk. “Los niños serán evacuados junto con sus padres u otros representantes legales”, aggregó Filashkin.

    Más sobre:UcraniaRusiaGuerra Rusia-UcraniaVolodimir Zelenski

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