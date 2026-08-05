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    Zelenski denuncia que sus socios redujeron hasta tres veces las entregas de misiles en plenos ataques rusos

    “Los suministros de los socios han disminuido de manera significativa”, ha alertado Zelenski tras reunirse con la plana mayor del Ministerio de Defensa.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha lamentado este miércoles que sus socios hayan reducido hasta tres veces las entregas de misiles balísticos para equipar los sistemas de defensa aérea y le ha instado a dar los pasos políticos oportunos para revertir esta situación, a medida que se producen los ataques rusos.

    “Los suministros de los socios han disminuido de manera significativa”, ha alertado Zelenski tras reunirse con la plana mayor del Ministerio de Defensa, incluido el ministro Yevheni Jmara, para hacer balance de la situación en el frente, así como de los últimos ataques mortales que han golpeado este noche Kiev.

    “El número de misiles de defensa aérea suministrados ha caído tres veces en comparación con 2025. Y esto no solo concierne a este período de verano, sino a cada período de la primera mitad de 2026”, ha puesto de relieve, tras afear ya a lo largo de la jornada a los socios de Ucrania estos retrasos en las entregas.

    En ese sentido, ha conminado a los socios de Ucrania a que tomen las decisiones políticas necesarias para acelerar estas entregas y los acuerdos para producir este tipo de proyectiles, en alusión a las licencias que en principio Estados Unidos ha concedido para que puedan fabricar misiles Patriot en suelo ucraniano.

    Zelenski ha venido reproduciendo este tipo de reproches de manera constante en las últimas semanas a medida que el Ejército ruso ha intensificado sus ataques y se atisba en el horizonte el invierno, cuando el Kremlin, como y hiciera años atrás, tendrá como punto de mira principal las instalaciones energéticas del país.

    Anteriormente este miércoles, Zelenski ha denunciado que los últimos ataques de las Fuerzas Armadas rusas sobre Kiev, que han costado la vida a 17 personas y han herido a casi medio centenar más, podrían haber causado, al menos, menos daños si el Ejército ucraniano hubiera dispuesto de los misiles balísticos necesarios.

    “Es muy importante que los socios comprendan que los retrasos en los suministros o la poca disposición a transferir sistemas antibalísticos llevan precisamente a estas terribles pérdidas”, ha dicho, instando a quienes son reacios de entregar su arsenal a, por lo menos, hacer campaña a favor de las sanciones a Rusia.

    Más sobre:UcraniaRusiaVolodimir Zelenski

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