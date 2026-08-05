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    Precio del crudo rebota tras ataque hutí a petrolero saudita en el Mar Rojo

    Los hutíes afirmaron haber alcanzado la nave con un misil cerca de la costa de Yanbu, uno de los principales puertos de exportación de crudo saudita.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El petróleo sube, pero el Brent sigue cerca de los US$ 80. Yoruk Isik

    Los precios del petróleo rebotan este miércoles ante nuevas hostilidades en Medio Oriente, esta vez después de que los hutíes de Yemen, alineados con Irán, aseguraran haber atacado un petrolero saudita en el Mar Rojo.

    El crudo Brent de referencia para Chile opera en US$ 80,13 por barril, un alza de 1,03% frente al cierre de ayer, mientras los futuros del WTI que se transa en Nueva York escala 0,26%, hasta US$ 75,99.

    Los hutíes afirmaron haber alcanzado la nave con un misil cerca de la costa de Yanbu, uno de los principales puertos de exportación de crudo saudita.

    El reporte del ataque que reproduce CNBC supone un balde de agua fría a las expectativas de un pronto término de los ataques en la zona más rica del mundo en cuanto a petróleo.

    El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) señaló en una publicación en X, la noche del martes, que la ruta sur del Estrecho de Ormuz, que pasa por aguas territoriales de Omán, se encontraba “libre y abierta” para los buques comerciales.

    Eso ocurrió después de que el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijera a CNBC que un acuerdo para desbloquear la vía (ruta de tránsito clave para petróleo, gas, fertilizantes y otros productos industriales) podría alcanzarse esta semana.

    El estrecho de Ormuz

    El petróleo cerró con una baja de alrededor de 6% el martes, en medio de expectativas de una reapertura del Estrecho. Los precios venían cediendo en los últimos días, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, descartara a comienzos de esta semana un ataque planeado contra Irán, en favor de nuevas negociaciones.

    Estrecho de Ormuz. Imagen @MarioNawfal en X.

    “El Brent se mantiene en la parte baja de los US$80 por barril y acumula una caída significativa desde los máximos de julio, mientras el mercado sigue incorporando la posibilidad de una salida diplomática al conflicto entre Estados Unidos e Irán”, dijo Liza Salinas Branch Business Director – Liberty Finance.

    Mientras tanto, el tráfico a través de la principal arteria petrolífera del mundo sigue siendo contenido. Según Kpler, solo nueve buques han pasado por el Estrecho de Ormuz, frente a los 130–140 antes del conflicto en Oriente Medio.

    El Instituto Americano del Petróleo estima que el tráfico ha caído de 20 a 6 millones de barriles al día.

    “La situación sigue siendo tensa, y un colapso en las negociaciones podría devolver rápidamente el control del mercado a los alcistas”, dijo Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercado de FxPro.

    Más sobre:PetróleoMedio OrienteYemen

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