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    Portugal acusa veladamente a España de incitar un “efecto llamada” por la “falta de regulación” migratoria

    “En Portugal estamos haciendo lo que se tiene que hacer. Estamos creando condiciones para que las personas tengan dignidad cuando llegan a Portugal”, ha señalado el primer ministro de Portugal.

    Por 
    Europa Press
    Europa Press / Europa Press

    El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha criticado veladamente las políticas migratorias del Gobierno español, a raíz de la crisis de estos días en Ceuta, al que ha afeado la “falta de regulación” para atender a este fenómeno, lo que “tiene muchas veces un efecto llamada”.

    “Estos días estamos asistiendo incrédulos a la falta de reglas, de regulación, para los flujos migratorio, en los que algunos insisten en adoptar políticas que tienen muchas veces un efecto llamada, les llaman sin proporcionar las condiciones para acogerles e integrarles”, ha señalado Montenegro, según informa Lusa.

    Una clara alusión al Gobierno de España que, a diferencia de Portugal, no está haciendo “aquello que debe hacerse”, según ha dicho este martes el primer ministro, en los márgenes de la inauguración de la primera unidad de salud familiar privada del país, en el municipio lisboeta de Torres Vedras.

    “En Portugal estamos haciendo lo que se tiene que hacer. Estamos creando condiciones para que las personas tengan dignidad cuando llegan a Portugal”, ha remarcado Montenegro, que fija dichos términos en “tener un trabajo, una vivienda y (...) acceso a la salud, la educación y la movilidad”.

    La pasada semana, unas 70.000 personas entraron de manera irregular a Ceuta en apenas 24 horas, provocando una crisis migratoria que el Gobierno español considera ya resulta tras devolver a prácticamente todas ellas a Marruecos.

    Este martes, los ministros del Interior de la UE se reunieron para abordar lo ocurrido y acordaron reforzar las fronteras y las medidas de respuesta para evitar que se produzcan en el futuro situaciones de este tipo.

    Del mismo modo, y en medio de las críticas a España de algunos socios europeos como Italia y los países nórdicos, desde Bruselas se incidió también este martes en que no ven “un nexo directo” entre las políticas de regularización y lo que sucedió la semana pasada en Ceuta.

    Más sobre:EspañaCeutaPortugal

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