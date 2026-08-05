El Vaticano informó que el Papa León XIV visitará Argentina, Perú y Uruguay en noviembre próximo.

El viaje se extenderá desde el 6 al 17 de noviembre, y será la primera visita del sumo pontífice a la región.

El Papa comenzará su gira en Uruguay, donde visitará las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre.

Posteriormente se trasladará a Argentina, donde recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.

Finalmente, concluirá su viaje en Perú, con visitas a Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa entre el 11 y el 17 de noviembre.

La visita del Papa fue celebrada por el mandatario argentino, Javier Milei, a través de redes sociales. “Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos”, señaló.