Incendio en Quilicura: Bomberos afirma que siniestro está controlado, pero extinción tomará varias horas

Durante la mañana de este miércoles, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Carlos Cid, indicó que el siniestro que afecta a la empresa química Panimex desde la tarde del martes se mantiene circunscrito, pero las labores para su extinción se mantendrán por horas.

Según explicó, “está circunscrito, estamos trabajando en algunos puntos donde aún mantenemos productos químicos. Por lo tanto, hay un trabajo de horas, de horas que nos quedan por este sector.

Asimismo, detalló que “la toxicidad que se mantiene en este punto es algo que debemos considerar. Podemos ver la nube de humo que tenemos a un costado. Por lo tanto, hay que tomar los resguardos necesarios para la gente que transita por este sector”.

El comandante de Bomberos además destacó que el incendio se encuentra controlado y que no hay riesgo de propagación, pero que continuarán trabajando en los puntos que quedan al interior de la empresa.

“La emergencia aún mantiene puntos de productos químicos con los que estamos trabajando. Nos quedan algunas horas de trabajo aún. Está controlado, no hay propagación. Vamos a seguir trabajando en estos puntos que están al interior de la empresa”, enfatizó.

En el siniestro trabajaron 40 carros de bomberos y más de 300 voluntarios, detalló el comandante.

Además detalló que este es el cuarto incendio que afecta a la empresa, apuntando que “nosotros necesitamos que la información de los productos que se manejan al interior de una empresa estén disponibles al momento en que llegue la primera unidad en lugar. Eso no ocurrió una vez más en esta empresa”.

“Es algo que nos hace perder tiempo importante, tiempo valioso y exponer a nuestra gente”, expresó.

En la misma línea, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, cuestionó el actuar de la empresa y solicitó las máximas sanciones. “Pasaron horas y no llegó el prevencionista de riesgos. Lo que decía el comandante de Bomberos era que es super difícil poder controlar el fuego si no se sabe que materiales realmente estaban en el lugar”.

Además agregó que “Yo espero que se fiscalicen todas las empresas (…) Aquí es la Seremi de Salud la que tiene que hacer respetar las normas vigentes. Tienen que tomarse las acciones y las más altas multas para este tipo de empresa”.

Finalmente, según detalló la empresa se encuentra bajo un sumario sanitario apuntando que “aquí se tienen que tomar todas las acciones, las más altas multas para este tipo de empresas”.

Recomendaciones

Durante la mañana de este miércoles, las autoridades entregaron una serie de recomendaciones ante el incendio que afecta a la empresa química Panimex, en Quilicura.

Desde Transporte Informa de la Región Metropolitana realizaron un llamado a evitar si es posible trasladarse hacia la comuna de Quilicura a raíz del humo emanado por el incendio.

“Adultos mayores, personas con problemas respiratorios y niños deben evitar estos desplazamientos”, detallaron.

Por su parte, desde la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, también entregaron una serie de medidas ante la presencia del humo, como evitar realizar actividad física, cubrir los bordes de puertas y ventanas con paños húmedos para evitar que ingrese, utilizar mascarilla en caso de abundante humo y asistir a un recinto asistencial en caso de presentar dificultades para respirar.

Cabe recordar que a raíz del siniestro suspendieron las clases para este miércoles 5 de agosto.