Presidente de la DC arremete contra la megarreforma y el freno a proyectos para la Región del Biobío: “Es una pésima noticia para Chile”

Como una “pésima noticia para Chile” calificó esta mañana Álvaro Ortiz, diputado y presidente de la DC, la tramitación y aprobación por parte del Senado del proyecto de megarreforma, apuntando a que “el gobierno finalmente se salió con la suya” al tener ahora ”una megarreforma bajo el titular de una ley de reconstrucción nacional”.

“Acá pudiendo haber tenido la posibilidad de sacar esto adelante con un gran acuerdo (...) ¿cómo uno va a querer sacar adelante todo ese proceso de reconstrucción? Pero ellos tomaron esto, lo que ocurrió años atrás en Viña, en Valparaíso, situaciones similares que se han vivido en Ñuble, y prácticamente se aprovecharon de esto para sacar adelante su reforma tributaria”, criticó.

Los municipios el día de ayer, añadió, “han recibido una pésima noticia, sobre todo aquellos municipios más pequeños que viven en un más de un 70% del Fondo Común Municipal, donde las compensaciones no son lo que se había solicitado”.

En esta línea, y consultado si debería llevarse el mecanismo de compensación al Tribunal Constitucional, como han dicho algunos alcaldes, Ortiz indicó que “es una opción que perfectamente puede ser válida y se está a tiempo de hacerlo, ya que esto recién se votó ayer”.

Asimismo, y sobre cómo espera que el TC resuelva los requerimientos que ingresaron como oposición en cuanto a la invariabilidad tributaria, el presidente de la DC indicó que esperaba un resultado favorable.

“En un momento el Tribunal Constitucional entregó algunos puntos ahí para mejorar, no en el fondo, sino que algunos puntos en forma que ya fueron subsanados en el tiempo que se establece, y esperamos tener un buen resultado por el bien de Chile” indicó. “Nosotros tenemos la convicción jurídica, política y social que esta megarreforma tiene muchos atisbos de inconstitucionalidad y es por eso entoncesque recurrimos al Tribunal Constitucional”.

“Yo no sé si el que manda ahí es el Presidente Kast”

Por otra parte, y consultado sobre el anuncio de Quiroz de detener la tramitación de las adjudicaciones de proyectos de corredores de transporte público para la Región del Biobío, Ortiz criticó la decisión, señalando que “estamos hablando de cientos de millones de dólares que se iban a invertir, que ya había una empresa adjudicada que iba a generar más de mil puestos de trabajo”.

“Incluso me tocó llevar a mí -cuando yo era alcalde en un momento de Concepción, por 12 años- este proceso de diálogo, de proyecto, de ir a reuniones a Santiago, hacer reuniones allá en regiones, conversar con diferentes gobiernos, ministros, ministras, y de un plumazo el ministro Jorge Quiroz echa todo esto por tierra”

En este sentido, el parlamentario DC apuntó a que desconocía si finalmente estaba gobernando el ministro Quiroz o el Presidente Kast. Esto, ya que cuando Kast fue candidato, sostuvo, “fue muchas veces a la Región del Biobío y siempre asumió compromisos con mejorar la conectividad de nuestra zona, de generar empleo, de llevar nuevamente este tipo de inversiones a regiones”.

“No hemos escuchado al Presidente Kast el día de ayer opinar sobre esto (...) entonces yo no sé si el que manda ahí es el Presidente Kast. ¿Él sabe lo que está diciendo y haciendo su ministro? ¿Está todo coordinado entre ellos o esto es una salida del libreto más del ministro Quiroz con cero criterio y cero tino social, político e importancia para las regiones?“, cuestionó.