SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente de la DC arremete contra la megarreforma y el freno a proyectos para la Región del Biobío: “Es una pésima noticia para Chile”

    Álvaro Ortiz abordó también señaló que llevar el mecanismo de compensación al Tribunal Constitucional “es una opción que perfectamente puede ser válida y se está a tiempo de hacerlo".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    X

    Como una “pésima noticia para Chile” calificó esta mañana Álvaro Ortiz, diputado y presidente de la DC, la tramitación y aprobación por parte del Senado del proyecto de megarreforma, apuntando a que “el gobierno finalmente se salió con la suya” al tener ahora ”una megarreforma bajo el titular de una ley de reconstrucción nacional”.

    “Acá pudiendo haber tenido la posibilidad de sacar esto adelante con un gran acuerdo (...) ¿cómo uno va a querer sacar adelante todo ese proceso de reconstrucción? Pero ellos tomaron esto, lo que ocurrió años atrás en Viña, en Valparaíso, situaciones similares que se han vivido en Ñuble, y prácticamente se aprovecharon de esto para sacar adelante su reforma tributaria”, criticó.

    Los municipios el día de ayer, añadió, “han recibido una pésima noticia, sobre todo aquellos municipios más pequeños que viven en un más de un 70% del Fondo Común Municipal, donde las compensaciones no son lo que se había solicitado”.

    En esta línea, y consultado si debería llevarse el mecanismo de compensación al Tribunal Constitucional, como han dicho algunos alcaldes, Ortiz indicó que “es una opción que perfectamente puede ser válida y se está a tiempo de hacerlo, ya que esto recién se votó ayer”.

    Asimismo, y sobre cómo espera que el TC resuelva los requerimientos que ingresaron como oposición en cuanto a la invariabilidad tributaria, el presidente de la DC indicó que esperaba un resultado favorable.

    “En un momento el Tribunal Constitucional entregó algunos puntos ahí para mejorar, no en el fondo, sino que algunos puntos en forma que ya fueron subsanados en el tiempo que se establece, y esperamos tener un buen resultado por el bien de Chile” indicó. “Nosotros tenemos la convicción jurídica, política y social que esta megarreforma tiene muchos atisbos de inconstitucionalidad y es por eso entoncesque recurrimos al Tribunal Constitucional”.

    “Yo no sé si el que manda ahí es el Presidente Kast”

    Por otra parte, y consultado sobre el anuncio de Quiroz de detener la tramitación de las adjudicaciones de proyectos de corredores de transporte público para la Región del Biobío, Ortiz criticó la decisión, señalando que “estamos hablando de cientos de millones de dólares que se iban a invertir, que ya había una empresa adjudicada que iba a generar más de mil puestos de trabajo”.

    “Incluso me tocó llevar a mí -cuando yo era alcalde en un momento de Concepción, por 12 años- este proceso de diálogo, de proyecto, de ir a reuniones a Santiago, hacer reuniones allá en regiones, conversar con diferentes gobiernos, ministros, ministras, y de un plumazo el ministro Jorge Quiroz echa todo esto por tierra”

    En este sentido, el parlamentario DC apuntó a que desconocía si finalmente estaba gobernando el ministro Quiroz o el Presidente Kast. Esto, ya que cuando Kast fue candidato, sostuvo, “fue muchas veces a la Región del Biobío y siempre asumió compromisos con mejorar la conectividad de nuestra zona, de generar empleo, de llevar nuevamente este tipo de inversiones a regiones”.

    “No hemos escuchado al Presidente Kast el día de ayer opinar sobre esto (...) entonces yo no sé si el que manda ahí es el Presidente Kast. ¿Él sabe lo que está diciendo y haciendo su ministro? ¿Está todo coordinado entre ellos o esto es una salida del libreto más del ministro Quiroz con cero criterio y cero tino social, político e importancia para las regiones?“, cuestionó.

    Más sobre:PolíticaMegarreformaDC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senador Karim Bianchi es electo para presidir comisión mixta del proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza

    Kast pasa a la ofensiva y anunciará agenda legislativa para “fortalecer la seguridad pública” en cadena nacional

    Giacaman señala que el Ejecutivo se comprometió a realizar corredores viales en Concepción tras reunión con Alvarado

    Mesa del Senado promueve proyecto de acuerdo para presionar al gobierno a mejorar condiciones de salud de las FF.AA. y de orden

    Balance sistema frontal: Senapred mantiene cuatro alertas rojas y número de aislados supera los 10 mil

    El contraataque de Amparo Noguera: actriz demanda al Banco de Chile por más de $500 millones tras dura estafa en su contra

    Lo más leído

    1.
    José Miguel Insulza: “Bachelet ya sería secretaria general de Naciones Unidas si no fuera por la decisión del gobierno del Presidente Kast”

    José Miguel Insulza: “Bachelet ya sería secretaria general de Naciones Unidas si no fuera por la decisión del gobierno del Presidente Kast”

    2.
    El cara a cara entre Squella y Alvarado que hizo retroceder al senador en su idea de reincorporar a Rodríguez

    El cara a cara entre Squella y Alvarado que hizo retroceder al senador en su idea de reincorporar a Rodríguez

    3.
    Cámara aprueba solicitud de Boric para salir del país en agosto por compromisos en Uruguay y Alemania

    Cámara aprueba solicitud de Boric para salir del país en agosto por compromisos en Uruguay y Alemania

    4.
    Steinert en pausa: Kast esperará resultado de comisión investigadora para despejar nuevo nombramiento en el extranjero

    Steinert en pausa: Kast esperará resultado de comisión investigadora para despejar nuevo nombramiento en el extranjero

    5.
    Tras ofensiva UDI: INDH defiende contrato por $250 millones con productora y asegura que fue adjudicado mediante licitación pública

    Tras ofensiva UDI: INDH defiende contrato por $250 millones con productora y asegura que fue adjudicado mediante licitación pública

    6.
    Senado aprueba mecanismo de compensación a los municipios y megarreforma es despachada del Congreso

    Senado aprueba mecanismo de compensación a los municipios y megarreforma es despachada del Congreso

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión San Felipe vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión San Felipe vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de agosto con el RUT

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de agosto con el RUT

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Senador Karim Bianchi es electo para presidir comisión mixta del proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza
    Chile

    Senador Karim Bianchi es electo para presidir comisión mixta del proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza

    Kast pasa a la ofensiva y anunciará agenda legislativa para “fortalecer la seguridad pública” en cadena nacional

    Giacaman señala que el Ejecutivo se comprometió a realizar corredores viales en Concepción tras reunión con Alvarado

    Casi 50 gremios respaldan veto presidencial al cambio en el pago a 30 días y piden discutirlo en Estatuto Pyme 2.0
    Negocios

    Casi 50 gremios respaldan veto presidencial al cambio en el pago a 30 días y piden discutirlo en Estatuto Pyme 2.0

    Andrónico Luksic responde a interpelación por pago de contribuciones: “Voy a seguir pagando hasta el día que me muera”

    Federación de Trabajadores del Cobre: “Todos los gobiernos han estado en la tendencia de solamente sacar la plata de Codelco”

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles
    Tendencias

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

    Atento a la cantera: Vozinha observa junto a Arturo Vidal el vibrante empate de Colo Colo juvenil ante la UC
    El Deportivo

    Atento a la cantera: Vozinha observa junto a Arturo Vidal el vibrante empate de Colo Colo juvenil ante la UC

    Vozinha es presentado en el Monumental: a qué hora es y quién transmite el evento de Colo Colo

    En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Hubert Hurkacz en el Masters 1000 de Canadá

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”
    Cultura y entretención

    La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”

    Teatro Zoco estrenará la versión contemporánea de “Espectros” que reactivó el clásico de Ibsen para el siglo XXI

    Premio Nacional de Literatura 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    La guerra por el alma del Partido Republicano
    Mundo

    La guerra por el alma del Partido Republicano

    Nuevos ataques de Rusia sobre Kiev dejan 17 muertos: Zelenski pide apoyo ante el “devastador golpe”

    Iván Duque, expresidente de Colombia: “América Latina no debe depender de la doctrina geopolítica de ningún otro país”

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela
    Paula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”