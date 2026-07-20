Oposición presentará tres requerimientos al TC por invariabilidad tributaria y temas medioambientales de la megarreforma

Santiago, 20 de julio de 2026. Se reunen las y los presidentes, secretarios generales, jefes de bancada y abogados constitucionalistas de los partidos de oposicion en la sede del Partido Socialista para abordar los ultimos acontecimientos relacionados con la megarreforma del gobierno. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Desde la oposición detallaron este lunes que en total se presentarán tres requerimientos al Tribunal Constitucional por apartados medioambientales y tributarios de la megarreforma , previo a que venza el plazo para estas acciones.

En el particular, uno será por parte de las bancadas opositoras en la Cámara de Diputados, y abordará temas medioambientales y de invariabilidad tributaria del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Mientras tanto, los otros dos serán por parte de los representantes de la oposición en el Senado. En concreto, uno será por materias medioambientales y el segundo por invariabilidad.

“Ya están también avanzados los escritos, las presentaciones que tienen que ver con finalmente hacerle presente a este tribunal que esta reforma es una mala reforma desde el punto de vista constitucional. Esto no tiene que ver con una apreciación política sino más bien con el cumplimiento de nuestra Constitución”, explicó tras la reunión de los partidos opositores la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Por su parte, el presidente del PPD, Raúl Soto, explicó: “Estamos ad-portas de presentar entre hoy día y mañana tres requerimientos al Tribunal Constitucional. Uno por la Cámara de Diputados y Diputadas y dos por el Senado de la República, tanto por los aspectos tributarios como también medioambientales. En esto vamos a actuar absolutamente unidos con el respaldo de los abogados y de los parlamentarios de toda la oposición acá presente”.

“Queremos solamente reafirmar la convicción y informarle también y entregarle con mucha claridad a la ciudadanía la convicción de que la presentación, el requerimiento que se va a hacer al Tribunal Constitucional tiene como único objetivo para la oposición proteger a las familias de nuestro país, a las familias trabajadoras, a todos quienes hoy día lo están pasando mal. Es precisamente para ellos y por ellos que estamos haciendo esta presentación y este requerimiento al Tribunal Constitucional”, detalló por su parte la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa.

Por el momento, se espera que este martes se vote el proyecto en el pleno de la Cámara de Diputados, con la posibilidad que sea finalmente despachado a ley o tenga que pasar por una comisión mixta.

Sin embargo, debido a los problemas ocasionados por el sistema frontal en el país, desde la oposición esperan que se pueda adelantar la semana distrital.