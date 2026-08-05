Ministro Arrau sostiene que homicidios han disminuido un 18% en lo que va del año

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, dio a conocer que los homicidios a nivel nacional han disminuido un 18% en comparación con el mismo periodo el año anterior.

En el marco de un copamiento policial en estación Las Mercedes en Línea 4 del Metro, es que Arrau sostuvo que “con estos trabajos se han ido logrando tener mejores cifras”.

“Llevamos una disminución de homicidios a nivel nacional de 18% en lo que va del año. En la Región Metropolitana los robos con violencia, que son los que más preocupan a la ciudadanía, tienen una disminución de un 20%”, añadió.

El ministro además sostuvo que “Seguimos avanzando, no hay ningún exitismo en esto, nos queda un largo camino por delante”.

Ataque a bus que transportaba reos

En la ocasión el ministro además calificó como de “máxima gravedad” el intento de rescate frustrado que sufrió un bus de Gendarmería que transportaba reos a la cárcel de Puente Alto.

“Gendarmería de Chile, que pasó a ser una institución policial hoy en día, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, precisamente tiene que ser reforzado. Tiene que tener eficiente el apoyo del Estado porque se enfrenta día a día a esto”, expresó.

Además, según mencionó que “eso es lo que se enfrenta día a día en nuestros recintos penitenciarios y en el traslado de imputados, similar también a lo que enfrentan las otras policías. Por eso tenemos que seguir aprobando leyes que le den más apoyo a nuestras policías”.

Asimismo, Arrau abordó la seguridad en las cárceles y el ingreso de droga y otros objetos a recintos penitenciarios apuntando que “tenemos que aumentar los controles, invertir más en ‘body scan’, en aparatos que inhiban señales y que inhiban el ingreso de drones y otro tipo de elementos”.

Copamiento en estación del metro

Desde Carabineros, destacaron al operativo realizado señalando que “este copamiento está asociado a marcar presencia y también algo que a veces es muy sensible, que la gente nos vea físicamente en los lugares donde ellos sienten la necesidad de sentirse más seguros”.

Por su parte, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, sostuvo que “lo que llevamos de este año, hemos tenido resultados bien importantes”, añadiendo que “hemos triplicado la cantidad de decomisos de mercadería de las personas que ejercen el comercio ilegal en las estaciones de Metro”.

Respecto a la evasión, apuntó que se han cursado más de 780 multas e infracciones.

“En términos de la tasa total de delitos, en Metro tenemos delitos que están más bien asociados al robo, al hurto, y esa también va a la baja. Hemos tenido un 25% de disminución. Así es que, en general, los resultados han sido muy importantes este año”, agregó.