SpaceX se derrumbó en Wall Street ante la preocupación que genera su gasto en IA

Las acciones de SpaceX se derrumbaron en Wall street y anularon completamente el salto de la sesión previa ante la inquietud que generó entre los inversionistas el fuerte aumento en el gasto en inteligencia artificial, en el marco de la presentación de sus resultados trimestrales.

Los papeles de la firma vinculada a Elon Musk sufrieron una caída de 13,60% en el premarket hasta los US$ 111,85. En la sesión previa, el papel había mostrado un potente incremento de 9,43% hasta los US$ 125,33.

El precio se mantiene por debajo de su valor de salida a bolsa, de US$135, y muy por debajo de su máximo histórico, que superó los US$200 poco después de su debut bursátil.

La empresa llegó a tener un market cap de US$ 2,77 billones, convirtiéndose en la quinta firma más valiosa del mundo, por encima de Amazon y cerca de Microsoft.

Sin embargo, ahora su valor bursátil llega a US$ 1,44 billones, situándose en el puesto número 10, debajo de Meta.

En su primer reporte de resultados como empresa que cotiza en bolsa, la firma espacial informó que sus gastos de capital (capex) se multiplicaron por seis en el segundo trimestre, hasta US$ 18.400 millones.

“El gasto de capital destinado a IA alcanzó los US$ 15.830 millones durante el segundo trimestre, superando ampliamente la previsión de US$ 13.090 millones. Además, estas inversiones representaron el 86% del capex total del período, lo que refleja que la estrategia de crecimiento sigue priorizando el desarrollo de capacidades en inteligencia artificial por sobre la rentabilidad a corto plazo”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

Los inversionistas han estado en alerta durante esta temporada de resultados, en medio de dudas sobre si las grandes tecnológicas pueden demostrar que sus inversiones multimillonarias en IA generarán retornos.

Aunque los propios modelos de IA de SpaceX se consideran por detrás de los de OpenAI y Anthropic, la compañía busca posicionarse como una alternativa de nube, arrendando la capacidad de cómputo que construye con chips de Nvidia, de acuerdo con CNBC.

El CFO de SpaceX, Bret Johnsen, intentó despejar los temores de los inversionistas sobre el gasto en capex. La compañía ha sido “eficiente” en sus gastos, afirmó en una conferencia con analistas, citado por el medio.

“En el lado del cómputo para IA, somos capaces de desplegar capital de tal forma que logramos un retorno de la inversión en menos de un año”, agregó Johnsen.

La caída en el precio de la acción se produjo pese a que SpaceX redujo sus pérdidas y prometió ingresos futuros significativos. Musk señaló que la compañía alcanzaría US$ 1 billón en ingresos anuales en 2030, adelantando en un año su proyección previa, que apuntaba a 2031.

La compañía enfrenta este jueves otro evento que podría mover el mercado: el vencimiento del período de bloqueo (lock-up) para inversionistas iniciales, lo que les permitirá vender por primera vez una parte de sus acciones.