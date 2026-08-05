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    ¿Es mejor una metodología que otra? Por qué dos exámenes de drogas pueden entregar resultados distintos

    De acuerdo a los expertos, el laboratorio que está encargado de analizar a las autoridades de gobierno utiliza una técnica muy sensible capaz de analizar consumo crónico. Además, los especialistas advierten que no se pueden comparar tests porque las técnicas y las muestras son distintas.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Foto: Presidencia

    El pasado 3 de julio el Presidente José Antonio Kast removió a Juan Pablo Rodríguez de la Subsecretaría de Hacienda tras dar positivo a un test de drogas contratado por Senda y al que deben someterse el Mandatario, ministros y subsecretarios. Un episodio que marcó el inicio de una polémica que continúa hasta hoy y donde el principal foco la ahora exautoridad lo ha puesto en credibilidad de las pruebas.

    La primera pesquisa y que gatilló la salida de la autoridad fue una muestra de pelo analizada por el laboratorio Corthorn Health. “Lo importante de esta tecnología es que es altamente específica, altamente sensible y está alineada con los tipos de instrumentos que ocupan otras entidades como WADA (Agencia Mundial Antidopaje), que es lo top de línea de lo que es el antidopaje”, sostuvo la CEO del laboratorio Corthorn Health, Francisca Corthorn.

    El segundo examen de drogas fue realizado por iniciativa propia del exsubsecretario en UC Christus y salió negativo, resultado que generó varias preguntas: ¿Es posible que tener un positivo y un negativo? ¿Hay algún procedimiento mejor que otro?

    Claudio Müller, experto en toxicología del Departamento de Farmacia de la U. de Concepción, explica que el organismo que realizó la primera prueba y que se adjudicó la licitación para examinar a 65 autoridades utiliza una técnica analítica llamada cromatografía líquida con espectrometría de masa que tiene un funcionamiento específico, mientras que el otro laboratorio usa una técnica distinta. Por esta razón, lo primero que asegura es que no se pueden comparar ambas muestras ni resultados.

    La tecnología del laboratorio licitado es la técnica máxima, superior, más sensible. No hay ninguna mejor que esa. En cambio, la técnica del segundo laboratorio es menos sensible y se utiliza como un ensayo de tamizaje. Y de acuerdo a la información científica publicada tiene un mayor porcentaje de informar con error”.

    De hecho, el académico cuenta que se suele utilizar la técnica del primer laboratorio para confirmar resultados, pues sus hallazgos son más exactos.

    Marcelo Peña, académico de la Facultad de Medicina de la U. Central, coincide que la técnica del laboratorio Corthorn Health es más exacta, pero al mismo tiempo explica que por esta razón los umbrales de detección son más amplios.

    En el caso del laboratorio de Corthorn, este trabaja con un umbral o límite de detección mucho más estricto, que es de 300 nanogramos por gramo de cocaína, mientras que el resto de los laboratorios trabaja con 500 nanogramos por gramo.

    Esta última medida, la de 500, es la norma internacional según explica, “porque eso nos permite, en este caso, invalidar resultados positivos que puedan ser por contaminación externa, por contaminación ambiental, o también si es solo un consumo esporádico, eso también queda fuera de este umbral. Si hubo consumo crónico, sí o sí va a dar sobre 500, pero si fue un consumo esporádico o fue por contaminación ambiental externa, en ese caso con ese límite no se va a detectar, mientras que es posible que con Corthorn sí se pueda detectar”.

    En conversación T13 el exsubsecretario de Hacienda aseguró que se realizó un test de orina y otros tres de pelo adicionales al de UC Christus. El de orina, afirmó, también dio negativo. De los otros aún no conoce el resultado, ya que su entrega demora más tiempo.

    En todo caso, el académico de la U. Central señala que las muestras de cabello no se pueden comparar con otras muestras, pues no miden lo mismo: “El de orina no es comparable porque, a diferencia del de pelo, que me da el comportamiento de consumo de una persona en los últimos 4 hasta 6 meses, en el caso del test de orina no puede establecer consumo más allá de 10 días”.

    Mientras, desde la U. de Concepción Müller añade que si hay un segundo test de pelo, este no puede recolectar una nueva muestra “y tener exactamente las mismas características y condiciones que se dieron cuando se le tomó la muestra originalmente a esta persona. Entonces, también esa variable hay que considerarla”.

    “No es tan fácil llegar y sacar un nuevo examen y decir: bueno, me salió positivo o negativo. La matriz pelo-cabello siempre es muy compleja de analizar desde el punto de vista analítico. Entonces, le entrega ventajas, pero también tiene unas desventajas que son bien importantes”.

    Más sobre:Test de drogaPeloJuan Pablo RodríguezCorthorn Health

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