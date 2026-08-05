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    Fábrica de chocolates en Renca: empresa italiana ingresa proyecto al SEIA por US$50 millones

    La filial chilena de Master Martini buscará instalar una planta industrial destinada a la elaboración y envasado de chocolates y sucedáneos, cremas vegetales y bebidas vegetales.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Chocolate. Foto: Getty Images.

    La filial chilena de la empresa italiana Master Martini ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), un nuevo proyecto por US$50 millones, en la comuna de Renca. La iniciativa corresponde a una “planta industrial destinada a la elaboración y envasado de chocolates y sucedáneos, cremas vegetales y bebidas vegetales“, detalla el documento.

    Master Martini es una empresa dedicada a la producción de ingredientes y soluciones para la industria del chocolate, confitería y heladería. Sus especialidades son los chocolates, aceites para fritura, margarinas, cremas, mantecas especiales, premezclas, bebidas vegetales (marca Orasì), cremas vegetales, entre otros.

    La compañía, pertenece al grupo italiano Unigra. Su casa matriz está en Quilicura, y ahora busca instalar una plata productora en Renca, el Camino Lo Boza 8650.

    El proyecto se emplaza en un predio de aproximadamente 36.579,18 m2 y contempla una superficie construida total de 21.126,33 m2, lo que considera tanto la edificación que ya está en el terreno (8.987 m2), más nuevas edificaciones (12.309 m2) que serán ejecutadas en un plazo de 12 meses.

    “La operación se desarrollará en un galpón industrial principal, complementado con oficinas administrativas, bodegas, casino, estacionamientos, servicios higiénicos y salas técnicas, conformando un complejo industrial diseñado para el desarrollo integral de las actividades productivas”, detalla Master Martini.

    La firma asegura que en la planta se podrán producir al mes 1.168.200 kilogramos de chocolate (y sucedáneo), 173.500 kilogramos de cremas vegetales, y 454.300 kilogramos de extracción de bebidas vegetales de soya, arroz y avena.

    Se espera comenzar con la construcción en febrero del 2027, para poder finalizarla en enero del 2028, y en febrero del mismo año iniciar con la operación de la nueva fábrica.

    “El número de trabajadores mínimo en obra será de 20 personas al inicio de las faenas. El número máximo de trabajadores, considerando los contratados directamente como también aquellos de los subcontratistas se estima en 150 trabajadores”, precisa la empresa. Para la operación se considera un máximo de 240 trabajadores.

    Más sobre:InversiónEmpresasMaster MartiniChocolateProducción

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