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    Política

    Steinert en pausa: Kast esperará resultado de comisión investigadora para despejar nuevo nombramiento en el extranjero

    Aunque en el Ejecutivo seguían evaluando destinar a la exministra de Seguridad a una agregaduría en una embajada, el proceso quedó "congelado" tras la creación de una instancia en la Cámara que revisará su gestión. En Palacio esperan que ese escenario se despeje antes de retomar la decisión.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    La exministra de Seguridad alcanzó a estar 69 días en el cargo. Dedvi Missene

    La designación de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert para asumir un cargo en el extranjero ha quedado, por ahora, en pausa.

    Aunque el gobierno del Presidente José Antonio Kast seguía explorando alternativas para incorporarla a una agregaduría en una embajada chilena, la comisión investigadora en la Cámara de Diputados llevó al Mandatario a postergar cualquier definición hasta que ese proceso concluya.

    La instancia investigadora fue creada a fines de julio, luego de que la Contraloría declarara improcedente una solicitud de información que Steinert realizó a la PDI durante su paso por el gabinete. Ese requerimiento derivó en la polémica remoción de la prefecta (R) Consuelo Peña de la institución policial y motivó que un grupo de diputados impulsara una comisión especial para revisar su gestión.

    Aunque la comisión aún no constituye formalmente a sus integrantes -el próximo lunes debería haber acuerdo de los comités para ello-, contará con un plazo de 60 días para desarrollar su trabajo.

    Ese calendario es precisamente el que hoy pesa sobre las conversaciones que mantenía La Moneda para definir el futuro de la exsecretaria de Estado. En Palacio transmiten que no existe una decisión de descartar su nombramiento, pero sí la convicción de que lo prudente es esperar a que concluya ese proceso antes de avanzar con una designación.

    La posibilidad de otorgarle un cargo en el exterior fue revelada por La Tercera a comienzos de julio. En ese momento, distintas fuentes explicaban que el Ejecutivo buscaba “compensar” la salida de Steinert del gabinete, luego de que dejara el Ministerio de Seguridad luego de 69 días después de haber asumido.

    La idea respondía, además, a un compromiso previo. Cuando José Antonio Kast comenzó a sondearla durante el verano para integrar su gabinete, la entonces fiscal regional le planteó el alto costo que implicaba abandonar una trayectoria de más de dos décadas en el Ministerio Público. Y aún le restaban seis años de período como persecutora, por lo que aceptar el ofrecimiento significaba renunciar a una carrera consolidada y a una estabilidad laboral que había construido durante prácticamente toda su vida profesional.

    Quienes conocieron esas conversaciones sostienen que el Mandatario buscó despejar esas aprensiones asegurándole que tendría su respaldo si el paso por el Ejecutivo no resultaba como ambos esperaban. Desde su salida del gabinete, además, Steinert ha mantenido contacto con el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien fue uno de los principales impulsores de su llegada al gobierno.

    Ajuste ministerial de mayo, cuando Steinert y Sedini abandonaron el gabinete. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Con ese escenario sobre la mesa, desde el Segundo Piso se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores explorar fórmulas para ubicarla en un cargo vinculado al área de seguridad. En una primera etapa se evaluó sondear un cargo de carácter regional en Sudamérica, pero esa alternativa finalmente no prosperó.

    La opción que terminó concentrando mayores posibilidades fue una agregaduría en la embajada de Chile en Perú. Steinert veía con buenos ojos Lima por la cercanía con Chile y porque ya comenzaba a proyectar su futuro personal considerando un eventual traslado.

    Sin embargo, en Cancillería surgieron reparos. Las observaciones apuntaban a que Steinert encabezó durante años investigaciones contra organizaciones criminales transnacionales, por lo que existían dudas sobre cuál era el destino más conveniente desde el punto de vista de la seguridad.

    Entre las alternativas que se le plantearon también apareció Miami, una opción que, según las mismas fuentes, no terminó de convencerla debido a la distancia con Chile.

    Al día siguiente de la publicación de este medio, fue el propio canciller Francisco Pérez Mackenna quien confirmó públicamente que la posibilidad estaba siendo evaluada.

    En entrevista con Mesa Central, de Canal 13, sostuvo que “es un tema que se está estudiando, pero no hay nada concreto todavía”, y reconoció que la alternativa considerada correspondía a “un nombramiento de ese tipo”, en referencia a una agregaduría en una embajada.

    Mientras esa definición permanece suspendida, Steinert también ha optado por mantener un bajo perfil.

    Allegados a la exministra sostienen que, al igual que ocurrió con la exvocera Mara Sedini, ha recibido distintas invitaciones para romper su silencio y entregar su versión sobre su breve paso por el gabinete en algún espacio televisivo, aunque no de las mismas características que Sin Filtros u otros espacios de streaming similares.

    Hasta ahora, ha preferido declinar todas esas ofertas y ha optado por mantenerse al margen del debate público, a la espera de que se despeje tanto su situación política como su futuro profesional.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaTrinidad SteinertAgregaduríaPerúComisión Investigadora

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