Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming
Los clubes se miden en España este miércoles por un compromiso amistoso.
Este miércoles continúan los cruces del fútbol internacional con un nuevo amistoso en el que Mallorca recibe al PSG.
Con este partido el París Saint-Germain vuelve a la acción en el contexto de la pretemporada, donde se presenta como el ganador de la Champions League 2025-2026.
Cuándo juega Mallorca vs. PSG
El partido de Mallorca contra el PSG es este miércoles 5 de agosto a las 15:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadi de Son Moix de España para este compromiso.
Dónde ver a Mallorca vs. PSG
El partido de Mallorca contra el PSG se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del amistoso va por la plataforma DGO.
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