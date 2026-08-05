Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @psg

Este miércoles continúan los cruces del fútbol internacional con un nuevo amistoso en el que Mallorca recibe al PSG.

Con este partido el París Saint-Germain vuelve a la acción en el contexto de la pretemporada, donde se presenta como el ganador de la Champions League 2025-2026.

Cuándo juega Mallorca vs. PSG

El partido de Mallorca contra el PSG es este miércoles 5 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadi de Son Moix de España para este compromiso.

Dónde ver a Mallorca vs. PSG

El partido de Mallorca contra el PSG se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del amistoso va por la plataforma DGO.