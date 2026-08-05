Congreso despacha proyecto que sanciona “pelotazos” en cárceles y fortalece la seguridad de los penales

El Congreso Nacional despachó el proyecto que amplía las sanciones contra los denominados “pelotazos” lanzados a las cárceles, práctica utilizada para ingresar drogas, teléfonos celulares, armas y otros elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios.

Esto luego que, este martes, la Cámara de Diputados, primero, y el Senado, posteriormente, aprobaran el informe de la comisión mixta que resolvió las diferencias entre ambas ramas del Congreso, definiendo un nuevo texto de consenso. El respaldo en las dos cámaras fue unánime.

La iniciativa modifica el artículo 304 bis del Código Penal y establece sanciones para quien ingrese o intente ingresar cualquier objeto o sustancia mediante lanzamientos desde el exterior o utilizando vías no autorizadas.

El texto se originó en una moción del exdiputado Miguel Mellado, junto a los diputados Jorge Alessandri, Jaime Araya y Diego Schalper, que también firmaron los exdiputados José Miguel Castro, Camila Flores, Andrés Jouannet, Andrés Longton y Jorge Rathgeb. Además, incorporó elementos de otra iniciativa correspondiente a un mensaje del gobierno de Gabriel Boric.

Uno de los principales cambios que incorpora esta futura ley es que la conducta podrá ser sancionada aunque el elemento lanzado no sea recuperado o no sea posible establecer posteriormente cuál era su contenido. Con ello, la norma busca cerrar uno de los vacíos que dificultaba la investigación y persecución penal de estos hechos.

La pena establecida será de presidio menor en sus grados mínimo a medio, es decir, desde 61 días hasta tres años. Esta podrá aumentar en un grado cuando el objeto sea apto para afectar la seguridad del recinto, poner en riesgo a quienes se encuentren en su interior o facilitar la fuga de una persona privada de libertad.

“El proyecto también sanciona a quien sea sorprendido en posesión de un objeto que haya sido ingresado ilícitamente al establecimiento penitenciario. Se trata, sin lugar a dudas, de una ley muy relevante, porque busca fortalecer el control de los recintos penitenciarios y generar mayor seguridad en su interior”, destacó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, calificó la aprobación como “un paso decisivo para desarticular las bandas criminales que intentan mantener sus operaciones tras las rejas”.

“Como estamos sancionando de manera estricta los pelotazos, estamos cerrando un histórico espacio de impunidad y blindando la seguridad perimetral en nuestras cárceles”, afirmó.

Pavez agregó que el gobierno del Presidente José Antonio Kast no permitirá que el lanzamiento clandestino de elementos siga siendo utilizado para ingresar elementos prohibidos a los penales.

“Con esta ley respaldada por el compromiso del Presidente Kast, fortalecemos el control penitenciario y devolvemos la tranquilidad a los entornos de los recintos y a toda la ciudadanía”, sostuvo.

La iniciativa quedó ahora en condiciones de ser promulgada y publicada en el Diario Oficial.