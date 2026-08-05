Por incumplimientos a normativa: gobierno solicitará cierre de empresa incendiada en Quilicura

La ministra de Salud, May Chomali, anunció esta jornada que el gobierno solicitara el cierre de la empresa Panimex Química, ubicada en Quilicura, Región Metropolitana, tras un voraz incendio que comenzó la noche del martes y que aún mantiene a funcionarios de Bomberos combatiendo el fuego.

Este es el tercer siniestro que enfrenta la empresa, y según ya han declarado tanto Bomberos como diferentes autoridades del gobierno, se han advertido eventuales incumplimientos.

Al respecto, la titular de Salud indicó esta jornada que se abrirá un sumario sanitario, además de aplicar una multa y solicitar el cierre de Panimex Química.

“Es el tercer evento de esta empresa, tercero, y se le va a aplicar una multa muy importante”, indicó. “Se está solicitando el cierre de la empresa por no cumplimiento a ciertas normativas que son básicas”.

La empresa Panimex Química se dedica a la producción de plastificantes, anhídrido ftálico y ácido fumárico, además de la comercialización de materias primas para la industria del plástico, pinturas y otros productos químicos, materiales que provocaron una seguidilla de explosiones y gigantescas llamaradas.

Debido a la toxicidad del humo emanado del incendio, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, anunció la suspensión de clases para este miércoles en toda la comuna.