Nano Stern celebra sus 20 años de carrera y anuncia la gira “Bitácora”

Nano Stern anuncia la gira Bitácora, con la que celebra los 20 años de su carrera discográfica. Este tour tendrá conciertos que revisitan su repertorio, hilando canto, viajes, música y poesía.

El primer tramo de la gira será el 12 de noviembre en Concepción (Teatro Lihuén), el 19 de noviembre en La Serena (Teatro Centenario) y el 26 de noviembre en Santigo (Teatro Nescafé de las Artes).

En estos 20 años de carrera, Nano ha publicado una docena de discos propios, alcanzando gran reconocimiento de la crítica y del público, y ha colaborado con muchos de los más grandes íconos de la canción, convertiéndose en un referente de la nueva canción latinoamericana. Los Jaivas, Congreso, Inti Illimani, Illapu y Quilapayún son algunos de los iconos de la música Chilena que han visto en Nano un nuevo valor, invitándolo a colaborar, mientras que en el extranjero ha cruzado caminos creativos con referentes mundiales como Jorge Drexler, Pedro Aznar y Joan Baez, quien lo tildara como “el mejor cantautor Chileno de su generación”.

Además de los reconocimientos de la prensa, Stern ha sido galardonado con los premios Apes y Altazor, junto a múltiples nominaciones a los Premios Pulsar. A eso se agregan las diferentes presentaciones que ha tenido en importantes festivales del mundo, y en Chile ha ocupado espacios referenciales como el Festival de Viña, Olmué, y Lollapalooza en reiteradas ocasiones.

Las entradas de la gira ya están disponibles en www.nanostern.cl.