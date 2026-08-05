Nano Stern celebra sus 20 años de carrera y anuncia la gira “Bitácora”
El cantautor nacional celebra dos décadas de su reconocida trayectoria y anuncia la primera parte de su gira que recorrerá Concepción, La Serena y Santiago.
Nano Stern anuncia la gira Bitácora, con la que celebra los 20 años de su carrera discográfica. Este tour tendrá conciertos que revisitan su repertorio, hilando canto, viajes, música y poesía.
El primer tramo de la gira será el 12 de noviembre en Concepción (Teatro Lihuén), el 19 de noviembre en La Serena (Teatro Centenario) y el 26 de noviembre en Santigo (Teatro Nescafé de las Artes).
En estos 20 años de carrera, Nano ha publicado una docena de discos propios, alcanzando gran reconocimiento de la crítica y del público, y ha colaborado con muchos de los más grandes íconos de la canción, convertiéndose en un referente de la nueva canción latinoamericana. Los Jaivas, Congreso, Inti Illimani, Illapu y Quilapayún son algunos de los iconos de la música Chilena que han visto en Nano un nuevo valor, invitándolo a colaborar, mientras que en el extranjero ha cruzado caminos creativos con referentes mundiales como Jorge Drexler, Pedro Aznar y Joan Baez, quien lo tildara como “el mejor cantautor Chileno de su generación”.
Además de los reconocimientos de la prensa, Stern ha sido galardonado con los premios Apes y Altazor, junto a múltiples nominaciones a los Premios Pulsar. A eso se agregan las diferentes presentaciones que ha tenido en importantes festivales del mundo, y en Chile ha ocupado espacios referenciales como el Festival de Viña, Olmué, y Lollapalooza en reiteradas ocasiones.
Las entradas de la gira ya están disponibles en www.nanostern.cl.
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