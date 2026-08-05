CCU amplió sus pérdidas en el segundo trimestre, pero acción sube 2% ante mejor desempeño operacional

La Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) volvió a registrar números rojos en el segundo trimestre y las pérdidas crecieron respecto a las registradas en el mismo periodo del año anterior.

La firma de bebestibles ligada al grupo Luksic y a la neerlandesa Heineken reportó pérdidas en el segundo trimestre por $20.712 millones contrayéndose un 84,6% frente a los números rojos registrados en el mismo periodo del año pasado. En el segundo trimestre del año pasado, CCU reportó una pérdida por $11.218 millones.

Desde CCU explicaron sus pérdidas por “efectos negativos no operacionales”.

La firma, en su análisis razonado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), apuntó principalmente a efectos adversos por una “mayor inflación”. El resultado no operacional totalizó una pérdida de $33.433 millones en el segundo trimestre del 2026, comparado con una pérdida de $30.261 millones el año anterior.

Otra explicación fue su desempeño en Bolivia; CCU dijo que sus operaciones en el país vecino estuvieron marcadas por “disturbios sociales y bloqueos de carreteras que interrumpieron nuestras operaciones”.

La firma también comentó que su segmento de vinos registró una caída en los ingresos por ventas del 14,1%, “impulsada principalmente por una disminución del 13,7% en los volúmenes, mientras que los precios promedio se contrajeron un 0,5%”.

“Los menores volúmenes se debieron a una contracción de la industria tanto en las exportaciones como en el mercado doméstico de Chile. Los precios promedio fueron menores debido a un efecto mix negativo en el portafolio y a un peso chileno más fuerte frente al dólar, lo que impactó negativamente los ingresos por exportaciones. Estos efectos fueron parcialmente compensados por iniciativas de gestión de ingresos”, agregó.

En esa línea de menor consumo de alcohol, una tendencia que se arrastra hace tiempo, CCU destacó que, en Chile, los productos de bajo contenido alcohólico “continúan mostrando resultados excelentes, con volúmenes creciendo a doble dígito en el trimestre y representando un 8,3% del volumen total de alcohol en este segmento a junio de 2026″.

Resultado operacional destaca

Ante este contexto de pérdidas en el periodo, la firma resaltó su EBITDA (las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización). En el periodo llegó a $31.591 millones, una expansión de 59,4% frente al segundo trimestre del año pasado.

En tanto, los ingresos de la empresa al segundo trimestre llegaron a $607.801 millones, una subida de 4,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

CCU, que opera en Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Colombia, al destacar su EBITDA, resaltó su operación en territorio nacional.

“El mayor EBITDA fue explicado mayoritariamente por el segmento de operación Chile, el cual subió un 17,6%, y en menor medida por el segmento de operación negocios internacionales, el cual expandió su EBITDA un 5,5%. Esto fue parcialmente compensado por una reducción del 57,6% en el segmento de operación Vinos”, dijo CCU.

Los mayores ingresos de CCU correspondieron a sus operaciones en Chile con $451.477 millones de ingresos por ventas netas en el segundo trimestre, una subida de 2,79% frente al periodo anterior.

En tanto, la mayor alza de ingresos en porcentaje la registró Paraguay, con un salto de un 22% al registrar ingresos por ventas netas de $59.623 millones.

Respecto al primer semestre, la firma registró ganancias por $33.143 millones, disminuyendo un 28,8% frente a los primeros seis meses del año pasado.

Acción sube

Con los resultados ya conocidos, el mercado respaldó la acción de CCU durante esta jornada.

La acción subió 2,01% a $5.428,10 la unidad y con $604 millones transados, según datos de la Bolsa de Santiago. La cifra se ubicó por debajo de los $1.745 millones transados este martes antes de la entrega de resultados.

Además, los papeles de la firma lograban terminar con una racha de siete jornadas seguidas a la baja, donde restó un 5% de valor.

Sin embargo, en el año, la acción cae casi 6,2%.

“En lo operativo la historia fue distinta, ya que los ingresos crecieron (..) En el balance también se ve una baja en los pasivos corrientes y en las cuentas por cobrar, mientras que la caja cayó desde $519 mil millones a $347 mil millones, principalmente por inversiones y adquisiciones, sin que la deuda financiera aumentara de forma relevante. Se entiende que el mercado parece estar valorando que el negocio viene mejorando, más que la caída puntual de la utilidad”, dijo Jaime La Paz, analista de mercados de Zesty.

En esa línea, Cristián Araya, gerente de Inversiones de CASA Wealth Management, valoró que “los números de CCU fueron buenos en Chile, con un robusto EBITDA y un buen control de costos ayudado por temas cambiarios y menores precios del azúcar”.

“CCU es buen canal de caja para Quiñenco, por lo que intuyo que en el holding están preocupados y querrán ‘apretar’, buscando más salud, y quizás consolidación de mejoras en venta o alguna profundización de buscar estabilizar el flujo con ventas de activos imprescindibles”, agregó.

La acción de CCU también subía en un contexto donde el Ipsa, el principal índice bursátil, avanzó un 1,47% a 11.157,73 puntos.

En la jornada destacó Latam, con una subida de su acción de 3,65% y $43.959 millones transados, la cifra más alta de la jornada.