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    Gobierno reitera que evalúa vender tierras, participación en sanitarias y “cosas ridículas” como cuotas en un “importante club de Santiago”

    El ministro Daniel Mas lamentó pero al mismo tiempo justificó la suspensión de las obras del proyecto estructural Andes norte, de El Teniente.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    17 Julio 2026 Entrevista a Daniel Mas, Ministro de Economía, Fomento y Turismo y Ministro de Minería de Chile Foto: Andres Perez Andres Perez

    El ministro de Economía, Daniel Mas, lamentó la decisión de Codelco de suspender el proyecto estructural de El Teniente, Andes Norte, por el impacto que tendrá en el empleo, pero la justificó de todos modos por las medidas de seguridad adoptadas por la estatal.

    La gerencia de esa división citó a los sindicatos al mediodía de este martes, para comunicarles la decisión de la compañía de “suspender temporalmente” la construcción del proyecto, a un año del fatídico estallido de roca ocurrido el 31 de julio de 2025 que dejó seis fallecidos y nueve heridos. La decisión de la corporación estatal se justifica como una medida de prevención ante eventuales riesgos de sismicidad.

    “Nuestra prioridad absoluta, siempre será la vida y la seguridad de las personas. Entonces, si esa medida se tenía que tomar teniendo los costos que tuviera era lo que debía hacer”, dijo Daniel Mas en conversación con radio ADN.

    El secretario de Estado no dio certezas de cuánto tiempo podría estar suspendido ese proyecto o si definitivamente sus obras son finalizadas. “Esa es la situación que están evaluando. Efectivamente necesitan más información y se tomará el tiempo que se tenga que tomar. El área que se estaba preparando no es un área que tenga explotación en este momento, sino que era explotación para años subsiguientes”, afirmó la autoridad.

    En ese contexto, el ministro de Economía dijo que la determinación no debiera tener impacto en los niveles de producción de El Teniente y Codelco.

    Venta de activos

    En el marco del debate generado por la posibiidad de ingreso de privados a la propiedad de Codelco, Daniel Mas reafirmó la intención del gobierno de vender activos prescindibles del Estado en el contexto de los esfuerzos por aliviar la situación fiscal del país.

    “El gobierno está viendo un montón de activos prescindibles en distintos ministerios , en distintas reparticiones. Se han ido cumulando a lo largo de los años activos que cuando uno los pone en valor cuánto producen al día o cuál es el valor respecto a lo que podríamos hacer en pos de las familias de Chile tiene mucho más sentido salir a venderlos”, sostuvo.

    Planta sanitaria

    Consultado específicamente por la posibilidad de vender, por ejemplo, Correos de Chile, la autoridad solo utilizó el concepto de activos y participaciones en algunas sanitarias (tal como adelantó Pulso Domingo), particularmente algunos que tiene Corfo y Bienes Nacionales.

    “Tenemos alguna participación (a través de Corfo) en sanitaria, estamos evaluando el deshacernos de ellas si es que es bueno para Chile. Y así hay una serie de otros activos. En bienes nacionales, tenemos tierras muy bien habitadas y con aptitud habitacional”, sostuvo.

    Mas dijo también que “tenemos algunas cosas ridículas” como acciones de “un importante club de Santiago” (en referencia al Prince of Wales Country Club, de La Reina) que “no tiene ningún sentido” que lo tenga entre sus activos.

    Con todo, el secretario de Estado dijo que todas esas revisiones de activos las vienen haciendo “hace algún tiempo” y que de aquí a final de año podrían haber novedades sobre la materia.

    Más sobre:SanitariasDaniel Mas

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