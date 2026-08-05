Alcalde Toledo acusa abandono del gobierno y carga contra Arrau y Codina: “La agenda de seguridad está para la tele”

No se guardó nada. El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (Ind.), acusó abandono del gobierno en su comuna y cuestionó en duros términos la gestión del ministro de Seguridad, Martín Arrau, y delegado presidencial de la RM, Germán Codina.

El jefe comunal hizo sus descargos en diálogo con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, al dar cuenta del retraso que sufrió para llegar a la entrevista.

La autoridad local contó que previo a trasladarse a los estudios pasó por la estación Las Mercedes de Metro, donde ambos representantes del Ejecutivo tenían una pauta.

El primer cuestionamiento fue que desde el Ministerio de Seguridad no se le avisó con el tiempo requerido que el titular de la cartera visitaría la comuna y que se enteró de manera extraoficial por Carabineros.

“A las 6 de la mañana nos mandan un mensaje del ministerio para avisarnos que venía el ministro. Como si esto fuera una chacota, si fuese el whatsapp de curso del prekinder. Porque de verdad, ningún oficio, ningún correo, ninguna reunión ni coordinación con los equipos de gabinete”, criticó.

Y luego lanzó: “Yo creo que existe un abandono importante del Ministerio de Seguridad en el trabajo que se le tiene asignado, igual que el delegado. Hoy día la agenda de seguridad está para la tele”.

El jefe comunal, para reafirmar su punto, sostuvo que todas las acciones preventivas en materia de seguridad se hacen en función de los horarios de los matinales de televisión. Además, puso en entredicho que Arrau y Codina conozcan la realidad de Puente Alto durante la noche, pese a que este último fue alcalde de la comuna.

En específico sobre la gestión del delegado presidencial de la RM, cuestionó: “Debiese conocerlo, pero al parecer no lo conoce”.

“De verdad, yo estoy bien molesto con el delegado y también con el ministro (...) vienen para acá a hacer un show televisivo en vez de coordinarse con la autoridad que somos nosotros”, acusó.

También reclamó que pese a la poca dotación de Carabineros en la comuna, siendo la más poblada de país, desde el gobierno además le solicitan servicios especiales a las comisarías y subcomisarías, por ejemplo, para custodiar la residencia del Presidente José Antonio Kast, en La Moneda.

“Me sacan gente de Puente Alto para cuidar la casa del Presidente Kast, me sacan gente en Puente Alto para los conciertos de Cris MJ. Entonces, la verdad es que nosotros nos sentimos abandonados”, advirtió.

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