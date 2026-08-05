Fiscalía descarta planificación previa en intercepción a bus de Gendarmería: detenido será formalizado por robo con intimidación

La Fiscalía Metropolitana Sur descartó que el hecho que involucró a un vehículo de Gendarmería registrado en La Cisterna haya sido planificado previamente, luego de establecer que el sujeto detenido participó previamente en un robo con intimidación.

Según sostuvo el fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Metropolitana Sur, a raíz de las diligencias realizadas “se logró establecer la participación de este imputado detenido en el robo con intimidación ejecutado momentos antes en la Región Metropolitana, descartando con ello la planificación previa de estos sujetos para interceptar este vehículo de Gendarmería”.

Respecto a como sucedieron los hechos, el fiscal detalló que “se logró establecer que inmediatamente luego de esta colisión, el imputado junto a otros dos sujetos aún no identificados huyen en dirección poniente por la avenida Américo Vespucio, siendo alcanzado el imputado por funcionarios de Gendarmería”.

De esta forma el individuo será formalizo durante la jornada de este miércoles por el delito de robo con intimidación.