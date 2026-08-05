Diputados oficialistas, libertarios y del PDG piden a Kast indultar a uniformados por hechos ocurridos en estallido social

Mediante una carta, diputados republicanos, libertarios, de Chile Vamos, del Partido Social Cristiano y del Partido de la Gente, le solicitaron al Presidente José Antonio Kast otorgar indultos a funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas por hechos ocurridos durante el estallido social.

“Los diputados y las diputadas abajo firmantes nos dirigimos respetuosamente para solicitar que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, evalúe y conceda el indulto particular a los funcionarios de Carabineros de Chile, de Orden, y de las Fuerzas Armadas que hayan sido condenados por hechos vinculados al cumplimiento de sus funciones durante los graves acontecimientos iniciados el 18 de octubre de 2019″, comienza la misiva.

“Durante ese periodo, Chile enfrentó una de las crisis más complejas de su historia reciente. Miles de funcionarios fueron desplegados para proteger a la ciudadanía, resguardar el orden público, defender infraestructura crítica y enfrentar hechos de violencia que pusieron en riesgo la seguridad y la institucionalidad democrática del país”, continúa.

Luego se agrega: “Esta solicitud no pretende desconocer la importancia de los derechos humanos ni la responsabilidad individual que corresponde determinar a los tribunales. Busca que el Estado considere de manera integral las circunstancias excepcionales en las que actuaron estos funcionarios, las instrucciones recibidas, las extensas jornadas de servicio, la presión operacional y la obligación de restablecer el orden en un contexto de violencia generalizada”.

“Solicitamos, asimismo, que respecto de aquellos funcionarios cuyas causas aún se encuentren pendientes se impulsen las medidas legales que correspondan, respetando plenamente la independencia de los tribunales y el debido proceso, para asegurar una solución justa y proporcional”, sigue.

“Quienes suscribimos esta carta reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, el Estado de derecho y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Del mismo modo, sostenemos que proteger a quienes tienen la misión de resguardar a Chile también constituye una responsabilidad del Estado. Todos los firmantes compartimos la convicción de que debemos cuidar la seguridad de nuestro país, respaldar a sus instituciones y entregar certeza jurídica a quienes fueron llamados a defender el orden público durante uno de los momentos más difíciles vividos por nuestra nación”, finaliza el escrito.

En concreto, la misiva está suscrita por Claudia Mora (RN), René Manuel García (RN), Francesca Muñoz (PSC), Rodrigo Ramírez (RN), Carlo Arqueros (republicanos), Alejandro Valdebenito (UDI), Pier Karlezi (libertario), Hans Marowski (libertario), Germán Verdugo (libertario), Javiera Rodríguez (republicanos), Valentina Becerra (republicanos), Enríque Bassaletti (republicanos), Daniel Valenzuela (RN), Carlos Chandía (RN), Francisco Orrego (RN), Eduardo Durán (RN), Sergio Bobadilla (UDI), Cristóbal Urruticoechea (libertario), Álvaro Jofré (libertario), Juan Carlos Beltrán (RN), Alex Nahuelquín (PDG), Omar Sabat (UDI), Fernando Ugarte (republicanos), Marco Antonio Sulantay (UDI), Patricio Briones (PDG), Ricardo Neumann (UDI) y Erich Grohs (libertario).