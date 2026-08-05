Persona fallece tras caer desde piso 28 que se incendiaba en Estación Central

Un incendio se produjo la mañana de este miércoles en un edificio de departamentos ubicado en la intersección de las calles Radal del Obispo con Francisco Anabalón, en la comuna de Estación Central.

Según detalló el Cuerpo de Bomberos de Santiago, un hombre falleció tras caer desde el piso 28 del edificio intentando escapar del siniestro.

El fallecido cayó en un estacionamiento interior del edificio antes de que llegaran las primeras unidades de bomberos a trabajar en la emergencia.

Prensa Cuerpo de Bomberos de Santiago

En el lugar asistieron cuatro compañías de Bomberos de Santiago para trabajar en la emergencia, que finalmente fue controlada.

Los voluntarios trabajan en labores de remoción y ventilación para que los ocupantes del edificio pueden regresar al lugar.

Todavía no se han entregado mayores antecedentes respecto a la causa del incendio.