Dinero, palcos VIP, uso del estadio y ganancias futuras: las exigencias de Memphis Depay para renovar con Corinthians

El atacante neerlandés Memphis Depay, de 32 años, ha sido una de las grandes excentricidades del fútbol de Brasil. No solo por su abultado contrato, el más alto del fútbol sudamericano, sino también por el hecho de que el vigente jugador europeo se decidiera por el cuadro más popular de Sao Paulo por sobre otros destinos más rimbombantes.

El exjugador de Barcelona llegó a O Timao en septiembre de 2024 después de quedar libre de Atlético de Madrid, club que desistió en renovar el vínculo con el delantero tulipán. En su llegada a la urbe más populosa de la región, el jugador acordó un salario cercano a los 6 millones de dólares por temporada.

Después de dos años con el equipo, la apuesta del futbolista y el de la institución fue la adecuada. Los 20 goles y 15 asistencias conseguidas por el atleta ayudaron a la reconstrucción de la escuadra de blanco y negro que volvió a ganar la Copa de Brasil después de 16 años, además del Paulistao tras ocho temporadas.

Antecedentes que advierten sobre una pronta renovación del vínculo entre ambas partes. El atleta llegó esta madrugada a la ciudad más grande de Brasil, donde lo esperaban cuatro automóviles para la comitiva de la verdadera estrella del segundo equipo con más hinchas en el país, solo superado por Flamengo.

Nuevas exigencias

Memphis ya manifestó su deseo de renovar por al menos dos temporadas más con Corinthians. Sin embargo, de acuerdo con la prensa local, las tratativas se han alargado más de la cuenta por las exigencias de la figura europea, al margen de una deuda de 8 millones de dólares que el club mantiene con el atacante.

Las nuevas solicitudes del neerlandés distan mucho de ser un simple tema de salario, a sabiendas que la directiva de O Timao está pendiente de satisfacer la mayoría de esos requerimientos con tal de retener a un futbolista que demostró su vigencia.

De acuerdo con el medio Gazeta Esportiva, la principal condición impuesta por el exdelantero de Manchester United implica el uso de un palco VIP en el estadio del club, el Neo Química Arena. Además, el ariete exige que el club ponga el estadio a disposición durante dos días para eventos organizados por él, donde el 50% de los ingresos generados va al bolsillo de su personal.

Sin embargo, una de las principales demandas del jugador es una participación futura ganancias. En ese escenario, el jugador pretende obtener una parte de cualquier posible bono por ganar el Mundial de Clubes de 2029, aunque ya no esté en el Corinthians cuando se dispute el torneo, dentro de tres años.

Según Depay, su papel ha sido fundamental en el proceso de reconstrucción del club. Sin embargo, esta última exigencia fue rechazada por la directiva. En ese sentido, el dinero de los títulos es el principal punto de discordia en los términos. El jugador propone recibir el 20% del premio en metálico por cada título del Corinthians, situación que no llegó a buen puerto.

En contraposición, los dirigentes impusieron una condición para recibir las primas, la cual se basa en que Memphis deberá jugar al menos el 50% de los partidos, con un mínimo de 45 minutos en cada encuentro.