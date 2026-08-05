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    Fondos de pensiones anotan pérdidas en julio con el E y C liderando los retrocesos

    El mayor impacto estuvo dado por las mermas generadas por las inversiones en instrumentos de renta fija nacional e internacional, dijo la Superintendencia de Pensiones.

    Por 
    Patricia San Juan
    Fondos de pensiones anotan pérdidas en julio MARIO TELLEZ

    Todos los fondos de pensiones cerraron julio con pérdidas. De acuerdo al reporte dado a conocer este miércoles por la Superintendencia de Pensiones (SP), el negativo desempeño se explicó por la volatilidad en las bolsas internacionales, con resultados mixtos para las economías desarrolladas y negativos para algunas emergentes, sumado a la pérdida de valor de los instrumentos de renta fija nacional y extranjera, debido a tasas de interés de largo plazo al alza reflejo de los persistentes riesgos inflacionarios y geopolíticos.

    Las pérdidas fueron lideradas por los fondos E, C y D los que anotaron retrocesos de 3,26%, 3,22% y 3,11%, respectivamente.

    “En estos tres casos, el mayor impacto estuvo dado por las mermas generadas por las inversiones en instrumentos de renta fija nacional e internacional”, dijo la SP en un comunicado.

    En tanto los fondos B y A registraron las menores caídas en términos reales, de 2,82% y 2,93%, respectivamente. Su desempeño estuvo marcado principalmente por el retroceso en los mercados accionarios internacionales, en especial emergentes y asiáticas, añadió la SP.

    Tras los resultados del séptimo mes de 2026, los fondos totalizan activos por 5.571,26 millones de UF, equivalentes a US$246.065,99 millones (con un valor del dólar al 31 de julio de $924,78).

    Asimismo con el desempeño de julio los fondos de pensiones acumulan resultados mixtos en los siete primeros meses de 2026. Así, mientras los fondos A y B suman retornos reales de 5,53% y 3,54%, respectivamente, en contraste los fondos C y D anotan pérdidas acumuladas de 0,30% y 3,13%, respectivamente, en tanto que el fondo E anota un retroceso de 5,81%.

    Análisis del componente de rentabilidades

    Según el informe de la SP la rentabilidad negativa de julio respondió a una combinación de factores. En los fondos A y B predominó el efecto de la renta variable internacional, con fuertes diferencias entre regiones y un aporte cambiario positivo insuficiente para compensar las caídas de determinados mercados.

    Para los fondos C, D y E, en tanto, la principal presión provino de la renta fija local y extranjera, debido al aumento de las tasas y las consiguientes pérdidas de valorización.

    El análisis en materia de inversiones en instrumentos de renta variable extranjeros indica resultados heterogéneos. Medidas en pesos, las bolsas de Japón y China cayeron 9,07% y 6,65%, respectivamente, mientras que Estados Unidos avanzó 0,23%, Hong Kong 12,59%, Alemania otro 5,59% y Brasil un 4,57%. Como referencia, en julio pasado el índice MSCI de mercados emergentes cayó 8,19% medido en pesos.

    Los datos muestran una dispersión regional significativa: el desempeño favorable de Hong Kong, Europa y Brasil solo compensó parcialmente las caídas de Japón, China y otros emergentes, indica el informe.

    Asimismo, la bolsa de Estados Unidos tuvo un desempeño más bien plano medido en pesos, pues si bien los resultados de las grandes empresas tecnológicas contribuyeron con buenos datos, la toma de utilidades y la menor disposición a mantener posiciones concentradas en firmas de inteligencia artificial y semiconductores limitaron el avance, añade el documento.

    Esta dinámica incidió especialmente en los fondos A y B, debido a su mayor exposición a acciones y vehículos de inversión extranjeros. A nivel cambiario, en tanto, el dólar se apreció 0,26% frente al peso chileno, generando un efecto positivo, pero acotado, sobre las posiciones extranjeras sin cobertura.

    En materia de renta fija internacional, en julio 2026 el índice Legatruu (representativo de bonos soberanos y corporativos globales con grado de inversión) cayó 0,37% medido en pesos.

    Ante riesgos inflacionarios latentes y menores expectativas de recortes rápidos de tasas de interés, durante el mes las tasas de los bonos de largo plazo siguieron al alza y dado que sus precios se mueven en sentido contrario a sus tasas de mercado, se produjeron pérdidas de valorización, especialmente en instrumentos de mayor duración.

    Esto afectó a todos los fondos, pero su impacto fue mayor en los que tienen una participación más alta de instrumentos de deuda. La renta fija chilena también dio cuenta de alzas de tasas de interés, particularmente de largo plazo y en instrumentos reajustables por UF.

    Esto generó pérdidas de capital en bonos estatales, bancarios y corporativos, afectando principalmente a los fondos C, D y E por su mayor concentración en deuda nacional. En los fondos A y B, en cambio, el efecto negativo de la renta fija tuvo una incidencia menor, pero se sumó al débil desempeño de parte de la renta variable internacional, indica el informe.

    Más sobre:PensionesFondos de pensionesSuperintendencia de PensionesAFP

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