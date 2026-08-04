Captura de jurel cae 47% en el primer semestre, aunque industria observa mayor disponibilidad en julio

Resultados mixtos reportó la industria pesquera durante el primer semestre.

Mientras las cosechas de la acuicultura -cultivo de especies acuáticas tanto vegetales como animales, lideradas por el salmón- están en su mejor momento, alcanzando altos niveles de producción no vistos en al menos diez años, el sector pesquero, conocido más bien como pesca extractiva, sigue enfrentando una fuerte caída en la captura, tendencia que el gobierno atribuye al factor climatológico.

“Las cifras que estamos observando son favorables en virtud al escenario en que nos encontramos y demuestran que el sector pesquero y acuícola mantiene una trayectoria de recuperación, incluso en un escenario donde el desembarque de algunas pesquerías continúa viéndose afectado por factores oceanográficos y climáticos”, sostuvo el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia.

El informe de Subpesca a junio muestra que los desembarques pesqueros, que reúne a la pesca extractiva y a las cosechas de la salmonicultura, llegaron a 1,9 millones de toneladas en los primeros seis meses del año, una caída de 24% frente a igual lapso de 2025, cuando se alcanzaron 2,5 millones de toneladas. A su vez, se trata del nivel más bajo desde 2016.

Dicho resultado respondió a la fuerte baja de casi 40% que registró el desembarque de las pesquerías, tanto industrial como artesanal, que al totalizar 909 mil toneladas, perdió un 39,4% contra las 1,5 millones de enero-junio de 2025.

Urrutia indicó que los “resultados nos motivan a seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado, el sector productivo y la comunidad científica, con el objetivo de recuperar gradualmente los niveles de normalidad, resguardar la sustentabilidad de los recursos y generar más oportunidades para quienes viven del mar a lo largo de nuestro país”.

Pesca extractiva

Los principales recursos que componen la pesca extractiva son el jurel, la anchoveta y la sardina común. En magnitud, la primera es la más relevante para el país.

El problema es que como ya ha sido reportado, este año la disponibilidad de jurel se ha reducido notablemente. Así, a junio, hubo 394 mil toneladas de desembarques, versus las 749 mil toneladas del primer semestre del ejercicio pasado, un 47% menos. Entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, las principales en materia de jurel, se registraron 310 mil toneladas, una caída de 49%.

La captura de anchoveta marcó a junio 200 mil toneladas, reduciéndose 35%, y la sardina común presentó una disminución de 37%, a 185 mil toneladas. Estas variaciones, apunta el informe de Subpesca, deben “ser interpretadas considerando factores biológicos, ambientales y operacionales bajo los cuales se desarrolla la actividad pesquera”.

Agrega que “las pesquerías pelágicas presentan una alta sensibilidad frente a cambios en la temperatura superficial del mar, la intensidad de la surgencia costera, la disponibilidad de nutrientes y otros procesos oceanográficos que pueden modificar la distribución, concentración y accesibilidad de los recursos para la flota”.

El presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval, insistió en que la investigación pesquera podría aportar de forma importante en estos escenarios cuando los peces, básicamente, no son encontrados.

“La discusión de los últimos años ha estado muy centrada en las cuotas, cuánto va para un lado y cuánto va para el otro. Y la verdad es que si mejoramos la investigación, eso nos beneficiaría a todos, tanto artesanales como industriales, porque te permite tener más recursos al final”, apunta. “Requiere un esfuerzo de todos, pero también del gobierno, porque el gobierno es el que hace la investigación que es de interés público”. añadió.

Sandoval prevé que los desembarques de este año no superarán las cifras de 2025, aunque afirma que la industria ha observado una mejoría en la captura de jurel durante julio, lo que podría hacer repuntar los desembarques para el resto del año. Sin embargo, no sería suficiente para superar la producción del año pasado.

“A esta altura, no sé si se va a poder llegar a los niveles de captura que hubo el año pasado, incluso si se mantienen las buenas condiciones de los últimos días. Ya está muy avanzada la temporada. Si se alarga la temporada se podría llegar a más capturas, pero depende mucho de la temperatura del agua. Si eso se mantiene, deberíamos estar bien hacia adelante”, concluyó el timonel del gremio pesquero.

Acuicultura

En cambio, las cosechas de la acuicultura crecieron 7%, alcanzando un total de 789 mil toneladas.

En el desglose, los peces conseguidos en las cosechas reportaron a junio 484 mil toneladas, un crecimiento de 8%. Las dos cosechas restantes, de moluscos y algas, aumentaron 7% y disminuyeron 21%, respectivamente.

El subsecretario de Pesca apuntó que “el crecimiento de las exportaciones, el buen desempeño de la acuicultura, el aumento sostenido en la producción de choritos y la recuperación de pesquerías tan relevantes como la jibia y la merluza del sur nos muestran que estamos avanzando en la dirección correcta”.