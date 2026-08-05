SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Giacaman sostendrá reunión con Alvarado tras molestia por freno de dos proyectos viales en Concepción: “Venimos a reclamar”

    El gobernador por el Biobío cargó contra el gobierno tras la decisión desde el Ministerio de Hacienda de la paralización de los corredores de las rutas 160 y ruta 150-Autopista Concepción Talcahuano. "Estamos molestos porque nos enteramos por la prensa de una decisión del ministro de Hacienda del 15 de abril", criticó.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El gobernador del Biobío Sergio Giacaman llegó a Santiago este miércoles para expresar su molestia al Ejecutivo por la suspensión de dos proyectos viales en la región.

    Y es que el Ministerio de Hacienda frenará dos proyectos de inversión vinculados al transporte público del Gran Concepción.

    En particular, se tratarían de los corredores de las rutas 160 y ruta 150-Autopista Concepción Talcahuano. Las iniciativas contaban con corredores exclusivos para buses, paraderos, ciclovías y veredas. La inversión alcanzaba los 400 millones de dólares.

    Por aquella decisión, el gobernador regional se dirigió a Santiago para sostener este miércoles una reunión con el biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado.

    Sobre esta instancia, en Desde la Redacción de La Tercera criticó que “lamentablemente tenemos estado unitario todavía. Las decisiones se toman en Santiago y venimos a reclamar contra algunas decisiones que ha tomado el gobierno”.

    Efectivamente estamos molestos porque nos enteramos por la prensa de una decisión del ministro de Hacienda del 15 de abril. El ministro de Hacienda Quiroz, de abril, tomó una decisión desde el ya no hay plata, respecto a la ejecución de unas obras muy importantes para la región”, acotó.

    En ese sentido, enfatizó que estaba molesto con el Ejecutivo y que existió una “mala comunicación”. Además, considera que finalmente a las regiones se les trata como si fueran “de segunda categoría”.

    Respecto a la reunión que sostendrá con el biministro, Giacaman detalló que esperan plantear las problemáticas de la región del Biobío.

    “Lo que esto gatilla en Biobío es que todos los actores políticos, desde los concejales, alcaldes, consejeros, parlamentarios, estamos absolutamente alineados. Vamos a tener una reunión entre mañana y el viernes, todos, para tener una sola voz. Y eso yo creo que es delicado, porque en el fondo es generar la enemistad con una región completa”, explicó.

    Además de lo anterior, planea enfatizar que la situación que enfrenta el país en agosto es diferente a la de abril, cuando se determinó la postergación.

    “Yo creo que se daña la reputación de la institucionalidad en el tema de la comunicación. Se genera incertidumbre y eso es un daño brutal, porque al final daña la reputación”, criticó el gobernador del Biobío.

    “La escasa comunicación que existe institucional de siempre, yo en esto quiero ser muy claro. Yo he sido autoridad con otro gobierno, me tocó con el gobierno del presidente Boric, y la comunicación de nivel central, porque el tema no es de color político, el tema de mirada, es absolutamente de centralismo”, concluyó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRSergio GiacamanConcepciónProyectos vialesClaudio Alvarado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Sartor: formalización se extiende hasta la próxima semana

    Clínica Las Condes finaliza aumento de capital y recauda $80 mil millones

    Líbano e Israel interrumpen sus conversaciones en Roma por ataque mortal del Ejército israelí

    En medio de tensa carrera por presidencia del FA: Boric recibe a Martínez y Yeomans en su oficina de Bellavista

    Argentina acusa a Brasil de “escalar” la disputa tras los insultos de Milei a Lula

    Ganancias de Agrosuper se reducen en el segundo trimestre en medio de la caída de los ingresos de sus dos segmentos

    Lo más leído

    1.
    El contraataque de Amparo Noguera: actriz demanda al Banco de Chile por más de $500 millones tras dura estafa en su contra

    El contraataque de Amparo Noguera: actriz demanda al Banco de Chile por más de $500 millones tras dura estafa en su contra

    2.
    La revancha de Claudio Crespo: exteniente inicia gestiones para volver a vestir el uniforme de Carabineros

    La revancha de Claudio Crespo: exteniente inicia gestiones para volver a vestir el uniforme de Carabineros

    3.
    Bases de los Fondecyt 2027 le abren un nuevo flanco a ministra Lincolao, esta vez con el Consejo de Rectores

    Bases de los Fondecyt 2027 le abren un nuevo flanco a ministra Lincolao, esta vez con el Consejo de Rectores

    4.
    Audio filtrado de alcaldesa: Contraloría oficia a municipio de La Cruz ante supuesto hallazgo de plantación de marihuana

    Audio filtrado de alcaldesa: Contraloría oficia a municipio de La Cruz ante supuesto hallazgo de plantación de marihuana

    5.
    Director de INDH y dichos del Presidente Kast tras confirmarse absolución de Crespo: “Naturalmente, discrepamos del fallo”

    Director de INDH y dichos del Presidente Kast tras confirmarse absolución de Crespo: “Naturalmente, discrepamos del fallo”

    6.
    Kast pasa a la ofensiva y anunciará agenda legislativa para “fortalecer la seguridad pública” en cadena nacional

    Kast pasa a la ofensiva y anunciará agenda legislativa para “fortalecer la seguridad pública” en cadena nacional

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    En medio de tensa carrera por presidencia del FA: Boric recibe a Martínez y Yeomans en su oficina de Bellavista
    Chile

    En medio de tensa carrera por presidencia del FA: Boric recibe a Martínez y Yeomans en su oficina de Bellavista

    Codina acusa “encerrona” de Toledo y dice que alcalde busca “ser influencer” tras tenso cruce en Puente Alto

    Segundo detenido por crimen de escolar es familiar de imputado por fatal encerrona en San Bernardo

    Caso Sartor: formalización se extiende hasta la próxima semana
    Negocios

    Caso Sartor: formalización se extiende hasta la próxima semana

    Clínica Las Condes finaliza aumento de capital y recauda $80 mil millones

    Ganancias de Agrosuper se reducen en el segundo trimestre en medio de la caída de los ingresos de sus dos segmentos

    Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago
    Tendencias

    Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    “Tenemos un acuerdo preliminar”: el LIV Golf encuentra un nuevo inversionista y garantiza su continuidad
    El Deportivo

    “Tenemos un acuerdo preliminar”: el LIV Golf encuentra un nuevo inversionista y garantiza su continuidad

    En vivo: la fiesta de Colo Colo para presentar a Vozinha en el estadio Monumental

    En vivo: Universidad de Chile enfrenta a San Felipe por el paso a los octavos de final de la Copa Chile

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM

    Kane Parsons y el fenómeno de Backrooms: “En un momento adopté una forma de pensar casi psicótica”

    La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”

    Líbano e Israel interrumpen sus conversaciones en Roma por ataque mortal del Ejército israelí
    Mundo

    Líbano e Israel interrumpen sus conversaciones en Roma por ataque mortal del Ejército israelí

    Argentina acusa a Brasil de “escalar” la disputa tras los insultos de Milei a Lula

    La guerra por el alma del Partido Republicano

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela
    Paula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”