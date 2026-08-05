Giacaman sostendrá reunión con Alvarado tras molestia por freno de dos proyectos viales en Concepción: “Venimos a reclamar”

El gobernador del Biobío Sergio Giacaman llegó a Santiago este miércoles para expresar su molestia al Ejecutivo por la suspensión de dos proyectos viales en la región.

Y es que el Ministerio de Hacienda frenará dos proyectos de inversión vinculados al transporte público del Gran Concepción.

En particular, se tratarían de los corredores de las rutas 160 y ruta 150-Autopista Concepción Talcahuano. Las iniciativas contaban con corredores exclusivos para buses, paraderos, ciclovías y veredas. La inversión alcanzaba los 400 millones de dólares.

Por aquella decisión, el gobernador regional se dirigió a Santiago para sostener este miércoles una reunión con el biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado.

Sobre esta instancia, en Desde la Redacción de La Tercera criticó que “lamentablemente tenemos estado unitario todavía. Las decisiones se toman en Santiago y venimos a reclamar contra algunas decisiones que ha tomado el gobierno ”.

“Efectivamente estamos molestos porque nos enteramos por la prensa de una decisión del ministro de Hacienda del 15 de abril. El ministro de Hacienda Quiroz, de abril, tomó una decisión desde el ya no hay plata, respecto a la ejecución de unas obras muy importantes para la región”, acotó.

En ese sentido, enfatizó que estaba molesto con el Ejecutivo y que existió una “mala comunicación”. Además, considera que finalmente a las regiones se les trata como si fueran “de segunda categoría”.

Respecto a la reunión que sostendrá con el biministro, Giacaman detalló que esperan plantear las problemáticas de la región del Biobío.

“Lo que esto gatilla en Biobío es que todos los actores políticos, desde los concejales, alcaldes, consejeros, parlamentarios, estamos absolutamente alineados. Vamos a tener una reunión entre mañana y el viernes, todos, para tener una sola voz. Y eso yo creo que es delicado, porque en el fondo es generar la enemistad con una región completa ”, explicó.

Además de lo anterior, planea enfatizar que la situación que enfrenta el país en agosto es diferente a la de abril, cuando se determinó la postergación.

“Yo creo que se daña la reputación de la institucionalidad en el tema de la comunicación. Se genera incertidumbre y eso es un daño brutal, porque al final daña la reputación”, criticó el gobernador del Biobío.

“La escasa comunicación que existe institucional de siempre, yo en esto quiero ser muy claro. Yo he sido autoridad con otro gobierno, me tocó con el gobierno del presidente Boric, y la comunicación de nivel central, porque el tema no es de color político, el tema de mirada, es absolutamente de centralismo”, concluyó.

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