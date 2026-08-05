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    Más problemas para la UC: FIFA le levanta castigo a Estudiantes por deuda con el Inter Miami de Messi

    Con esto, el club argentino ya puede incorporar nuevos jugadores para la segunda parte del año, justo antes de enfrentar a los cruzados por la Copa Libertadores.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Estudiantes de La Plata recibió una buena noticia que puede significar nuevos problemas para Universidad Católica. El club argentino logró levantar la restricción que le había impuesto la FIFA por la deuda que tenía con Inter Miami por la compra de Facundo Farías.

    La sanción, que regía desde el 25 de marzo de este año, significó un obstáculo importante a la hora de armar el plantel en un momento clave de la temporada, teniendo la Copa Libertadores como uno de los principales objetivos.

    A pesar de aquello, los Pincharratas consiguieron meterse en la ronda de los octavos de final del torneo continental, instancia en la que se medirán a la UC.

    Terminamos de pagar el total de lo reclamado por el Inter Miami, se levanta la inhibición”, informó el presidente del equipo, Juan Sebastián Verón, en diálogo con el medio partidista Atentos Pinchas.

    Más tarde, fue el propio club el que explicó la situación a través de un comunicado. “El Club Estudiantes de La Plata informa que en el día de la fecha ha completado el pago total del monto establecido por el Tribunal de Resolución de Disputas de la FIFA en concepto de capital e intereses correspondientes al pase del jugador Facundo Farías, procedente del Inter Miami CF”.

    “Asimismo, la institución ha solicitado formalmente ante dicho organismo el cese de la inhibición que pesa sobre el club, trámite que se espera quede cumplimentado en las próximas horas”, añadieron.

    Con esto, Estudiantes ya puede meterse de lleno en el mercado de pases para reforzarse.

    El bajón de la UC

    Tras el cierre de la primera parte del campeonato, Universidad Católica mantenía un funcionamiento estable. Sin embargo, ese escenario cambió. El empate 3-3 ante Deportes La Serena, después de ir ganando 2-0, y la derrota por 3-0 frente a Deportes Concepción dejaron expuestas falencias que esperan corregir antes de la llave de la Copa Libertadores.

    Universidad Católica recibió 10 goles en sus últimos tres partidos. Empató un duelo y perdió dos. Una cifra que contrasta con las nueve victorias seguidas que sumaban. Daniel Garnero reconoció que existen problemas tras la caída en el Ester Roa Rebolledo. “Me preocupa ese pequeño bajón que tenemos individual y colectivo”, señaló.

    El partido de ida de la serie está programado para el 11 de agosto, en Argentina, a partir de las 20.30 horas. La revancha, en tanto, se jugará en el Claro Arena el día 18 del mismo mes, repitiendo el horario.

    Lee también:

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