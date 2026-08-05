SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Codina advierte que se aplicarán “las más altas sanciones” a empresa incendiada en Quilicura si se comprueba negligencia

    La empresa química ya había sufrido incendios en al menos tres oportunidades anteriores. En consecuencia, la Seremi de Salud efectuó fiscalizaciones durante los últimos años para evitar riesgos. En esta oportunidad, el sumario permitirá determinar si se cumplieron las medidas correctivas de las inspecciones realizadas.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    PEDRO RODRIGUEZ

    Equipos de Bomberos continúan combatiendo las llamas del incendio que afecta a la empresa Panimex Química, en el barrio industrial de la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.

    La empresa, ubicada en la intersección de avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con calle Las Esteras Sur, se dedicada a la producción de plastificantes, anhídrido ftálico y ácido fumárico, además de la comercialización de materias primas para la industria del plástico, pinturas y otros productos químicos. En consecuencia, el incendio provocó una seguidilla de explosiones y gigantescas llamaradas.

    En virtud de la toxicidad del humo emanado del incendio, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, anunció la suspensión de clases para este miércoles en toda la comuna.

    Una emergencia que no es nueva

    El incendio del martes no es el primero que sufre Panimex. Según informó el delegado Codina, la empresa registra al menos otros tres siniestros ocurridos en 2013, 2014 y 2017.

    En consecuencia, la Seremi de Salud ha efectuado diversas fiscalizaciones durante los últimos años, para asegurar que se cumplan medidas preventivas que eviten riesgos.

    En esta oportunidad, el organismo efectuará un sumario, con el objetivo de comprobar si esas medidas se cumplieron. Si ese sumario arroja que la empresa incurrió en negligencias, Codina advirtió que se aplicarán “las más altas sanciones”.

    En diálogo con Mucho Gusto de Mega, el delegado señaló que “si estamos frente a una empresa negligente tiene que caer el peso de la ley”.

    Codina detalló que el sumario buscará “verificar si esta empresa implementó las medidas y tomó las acciones correctivas que la Seremi le indicó en distintas visitas de campo que realizó a las instalaciones para evitar condiciones de riesgo”.

    “Algunas de esas indicaciones, entiendo, estaban orientadas incluso a la contención de posibles incendios, por lo tanto nos alarma la situación que se está produciendo”.

    Además del daño estructural, la autoridad regional manifestó preocupación por la afectación medioambiental que deja este incendio. En ese sentido, señaló su intención es que la Seremi de Medio Ambiente también “indague a fondo” lo ocurrido.

    En esa línea, indicó que se “van a establecer las más altas sanciones posibles en caso que efectivamente aquí haya habido incumplimientos, negligencias por parte de la empresa. Descartado que vaya a ser de otra manera, o sea, va a ser así”, aseveró.

    Con ello, aseguró que se le pidió a la Seremi de Salud “que sea implacable persiguiendo las responsabilidades, porque también tenemos que darle en este caso un ejemplo al resto de empresas que pudieran estar manipulando elementos químicos”.

    Más sobre:IncendioQuilicuraGermán CodinaPanimex QuímicaPanimex

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Venta de autos usados roza las 650 mil unidades a julio, el segundo mejor registro de la historia

    Malls de Cencosud aumentan sus ganancias ante expansión en superficie de ventas

    Ministro Poduje no descarta relocalizar familias en Angol tras graves daños en viviendas por el sistema frontal

    Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago

    Senadoras Campillai y Flores protagonizan cruce de alto calibre: se enrostraron contratos a “amante” y a “yerno delincuente”

    Minsal alerta por baja percepción del riesgo de los vapeadores: uno de cada tres adolescentes en Chile los ha probado

    Lo más leído

    1.
    El contraataque de Amparo Noguera: actriz demanda al Banco de Chile por más de $500 millones tras dura estafa en su contra

    El contraataque de Amparo Noguera: actriz demanda al Banco de Chile por más de $500 millones tras dura estafa en su contra

    2.
    La revancha de Claudio Crespo: exteniente inicia gestiones para volver a vestir el uniforme de Carabineros

    La revancha de Claudio Crespo: exteniente inicia gestiones para volver a vestir el uniforme de Carabineros

    3.
    Bases de los Fondecyt 2027 le abren un nuevo flanco a ministra Lincolao, esta vez con el Consejo de Rectores

    Bases de los Fondecyt 2027 le abren un nuevo flanco a ministra Lincolao, esta vez con el Consejo de Rectores

    4.
    Kast pasa a la ofensiva y anunciará agenda legislativa para “fortalecer la seguridad pública” en cadena nacional

    Kast pasa a la ofensiva y anunciará agenda legislativa para “fortalecer la seguridad pública” en cadena nacional

    5.
    Persona fallece tras caer desde piso 28 que se incendiaba en Estación Central

    Persona fallece tras caer desde piso 28 que se incendiaba en Estación Central

    6.
    Director de INDH y dichos del Presidente Kast tras confirmarse absolución de Crespo: “Naturalmente, discrepamos del fallo”

    Director de INDH y dichos del Presidente Kast tras confirmarse absolución de Crespo: “Naturalmente, discrepamos del fallo”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?
    Chile

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Ministro Poduje no descarta relocalizar familias en Angol tras graves daños en viviendas por el sistema frontal

    Venta de autos usados roza las 650 mil unidades a julio, el segundo mejor registro de la historia
    Negocios

    Venta de autos usados roza las 650 mil unidades a julio, el segundo mejor registro de la historia

    Malls de Cencosud aumentan sus ganancias ante expansión en superficie de ventas

    Casi 50 gremios respaldan veto presidencial al cambio en el pago a 30 días y piden discutirlo en Estatuto Pyme 2.0

    Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago
    Tendencias

    Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    En vivo: Universidad de Chile enfrenta a San Felipe por el paso a los octavos de final de la Copa Chile
    El Deportivo

    En vivo: Universidad de Chile enfrenta a San Felipe por el paso a los octavos de final de la Copa Chile

    Alejandro Tabilo cae ante Hubert Hurkacz y es eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Canadá

    Festejo de pretemporada: Betis de Manuel Pellegrini consigue valiosa victoria ante el campeón inglés Arsenal

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Kane Parsons y el fenómeno de Backrooms: “En un momento adopté una forma de pensar casi psicótica”
    Cultura y entretención

    Kane Parsons y el fenómeno de Backrooms: “En un momento adopté una forma de pensar casi psicótica”

    La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”

    Teatro Zoco estrenará la versión contemporánea de “Espectros” que reactivó el clásico de Ibsen para el siglo XXI

    La guerra por el alma del Partido Republicano
    Mundo

    La guerra por el alma del Partido Republicano

    Nuevos ataques de Rusia sobre Kiev dejan 17 muertos: Zelenski pide apoyo ante el “devastador golpe”

    Iván Duque, expresidente de Colombia: “América Latina no debe depender de la doctrina geopolítica de ningún otro país”

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela
    Paula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”