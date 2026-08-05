Codina advierte que se aplicarán “las más altas sanciones” a empresa incendiada en Quilicura si se comprueba negligencia

Equipos de Bomberos continúan combatiendo las llamas del incendio que afecta a la empresa Panimex Química, en el barrio industrial de la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.

La empresa, ubicada en la intersección de avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con calle Las Esteras Sur, se dedicada a la producción de plastificantes, anhídrido ftálico y ácido fumárico, además de la comercialización de materias primas para la industria del plástico, pinturas y otros productos químicos. En consecuencia, el incendio provocó una seguidilla de explosiones y gigantescas llamaradas.

En virtud de la toxicidad del humo emanado del incendio, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, anunció la suspensión de clases para este miércoles en toda la comuna.

Una emergencia que no es nueva

El incendio del martes no es el primero que sufre Panimex. Según informó el delegado Codina, la empresa registra al menos otros tres siniestros ocurridos en 2013, 2014 y 2017.

En consecuencia, la Seremi de Salud ha efectuado diversas fiscalizaciones durante los últimos años, para asegurar que se cumplan medidas preventivas que eviten riesgos.

En esta oportunidad, el organismo efectuará un sumario, con el objetivo de comprobar si esas medidas se cumplieron. Si ese sumario arroja que la empresa incurrió en negligencias, Codina advirtió que se aplicarán “las más altas sanciones”.

En diálogo con Mucho Gusto de Mega, el delegado señaló que “si estamos frente a una empresa negligente tiene que caer el peso de la ley”.

Codina detalló que el sumario buscará “verificar si esta empresa implementó las medidas y tomó las acciones correctivas que la Seremi le indicó en distintas visitas de campo que realizó a las instalaciones para evitar condiciones de riesgo”.

“Algunas de esas indicaciones, entiendo, estaban orientadas incluso a la contención de posibles incendios, por lo tanto nos alarma la situación que se está produciendo”.

Además del daño estructural, la autoridad regional manifestó preocupación por la afectación medioambiental que deja este incendio. En ese sentido, señaló su intención es que la Seremi de Medio Ambiente también “indague a fondo” lo ocurrido.

En esa línea, indicó que se “ van a establecer las más altas sanciones posibles en caso que efectivamente aquí haya habido incumplimientos, negligencias por parte de la empresa. Descartado que vaya a ser de otra manera, o sea, va a ser así”, aseveró.

Con ello, aseguró que se le pidió a la Seremi de Salud “que sea implacable persiguiendo las responsabilidades, porque también tenemos que darle en este caso un ejemplo al resto de empresas que pudieran estar manipulando elementos químicos”.