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    ¿Llega al US Open? Carlos Alcaraz se baja del Masters 1000 de Cincinatti y pone en duda su presencia en el último Grand Slam

    El tenista español, que no compite desde abril, no podrá disputar el certamen en Norteamérica. Su presencia en el torneo grande de Estados Unidos genera incertidumbre a menos de un mes de comienzo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Llega al US Open? Carlos Alcaraz se baja del Masters 1000 de Cincinatti y pone en duda su presencia en el último Grand Slam. Thibault Camus

    Carlos Alcaraz (2° del ranking ATP) continúa sin actividad. El español confirmó este martes que no disputará el Masters 1000 de Cincinnati, torneo que asomaba como su regreso a la competencia tras varios meses de ausencia por una lesión en la muñeca.

    La organización del certamen que se desarrollará entre el 8 y el 23 de agosto informó la baja del tenista español mediante un comunicado. “Carlos Alcaraz se ha retirado del Abierto de Cincinnati. Le deseamos lo mejor a nuestro campeón de 2025 en su recuperación. ¡Estamos deseando darle la bienvenida el año que viene!”, señala el escrito.

    El director del Masters 1000 de Cincinnati, Bob Moran, también se refirió a la ausencia del jugador. “Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir lo antes posible. Le deseamos lo mejor en su recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro”, dijo.

    La renuncia del tenista español al certamen estadounidense abre un nuevo interrogante respecto de su calendario para el resto de la temporada. Cincinnati era el principal torneo de preparación sobre superficie dura antes del US Open, último Grand Slam del año, que comenzará el próximo 30 de agosto en Nueva York.

    Hasta hace pocos días existía la expectativa de que Alcaraz reapareciera precisamente en este certamen. El propio jugador había mostrado avances en su recuperación y volvió a practicar en la cancha dura. Su eventual participación era considerada como el paso previo para llegar con ritmo competitivo al principal certamen de Norteamérica.

    Sin embargo, la decisión de no viajar a Cincinnati vuelve a instalar las dudas sobre su estado físico y, especialmente, sobre si alcanzará a recuperarse a tiempo para disputar el US Open, donde además, en caso de llegar, debe defender el título conseguido la temporada pasada.

    La lesión en la muñeca ha condicionado gran parte del año del español. Desde que comenzó el proceso de recuperación, Alcaraz ha debido modificar completamente su calendario. Se bajó del Masters 1000 de Madrid. Posteriormente tampoco participó en el Masters 1000 de Roma y más tarde confirmó que no estaría en Roland Garros, torneo en el que llegaba como bicampeón.

    La recuperación tampoco le permitió disputar Wimbledon, que era visto en un inicio como el certamen que marcaría su retorno. En esa oportunidad, el español explicó junto a su equipo que lo más conveniente era prolongar el tratamiento y evitar un regreso anticipado que pudiera agravar la lesión.

    La decisión de bajarse del Masters 1000 deja al español sin competencia oficial desde hace cuatro meses. Por ahora, Alcaraz no ha informado una fecha concreta para su regreso al circuito.

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