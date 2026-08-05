Excanciller Moreno dice que Chile no debe ser parte del “conflicto” entre Estados Unidos y China

El exministro de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, apuntó a la necesidad de enfocar la relación con Estados Unidos solo vía la Cancillería.

“Lo importante es que en esto tengamos un trabajo donde juntemos a Chile, un país muy pequeño al lado de Estados Unidos, a los talentos, las capacidades y los esfuerzos en una sola mano. Y eso creo que es el camino que se está siguiendo. Yo creo que eso es lo relevante”, dijo el exministro Moreno en radio Pauta.

Los dichos del exsecretario de Estado se dieron en el contexto en que descartó hacer comentarios sobre el episodio de interpelaciones entre los ministros de Agricultura, Jaime Campos, y de Defensa, Fernando Barros, contra el arancel de castigo de Estados Unidos del 12,5% a ciertos productos de Chile y la posterior respuesta de estos dichos del embajador de la superpotencia en Chile, Brandon Judd.

“Lo importante es que tengamos una sola voz. Pero yo creo que ha quedado completamente resuelto (el episodio entre los ministros y el embajador de Estados Unidos). Ambos ministros han señalado, digamos, que esto se coordina en la Cancillería y el problema pasó”, sostuvo Moreno.

En esa línea, y tras estos episodios, el hoy director de empresas resaltó el mensaje del canciller Francisco Pérez Mackenna, quien sostuvo que la relación con Estados Unidos y las medidas para buscar eximir de aranceles a los productos que no quedaron excluidos dependen solo de su cartera.

“En el trabajo que hay que realizar hay que tener pragmatismo y entender que la realidad internacional no está en manos nuestras”, sostuvo en este contexto de aranceles y efectos de la guerra en Medio Oriente, como el alza del petróleo.

De esta forma, el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) destacó la necesidad de llevar a cabo un trabajo de relaciones con Estados Unidos vía la Cancillería y el cuerpo diplomático de Chile.

“Estados Unidos es muy importante y por lo tanto tiene que ser un trabajo muy profesional”, sostuvo.

Respecto a cómo mantener las buenas relaciones entre Estados Unidos y China. El excanciller resaltó la importancia que tienen ambas potencias para Chile y la política de comercio internacional abierto que ha tenido Chile.

Ante este contexto, Moreno comentó que Chile no debería tomar parte por China o Estados Unidos en la lucha de ambas potencias por su influencia en el mundo. “Nosotros no podemos ser parte de ese conflicto, nosotros tenemos que tener las mejores relaciones con todos los países del mundo, y particularmente con estas potencias que son sumamente relevantes para el bienestar de los chilenos”, dijo.