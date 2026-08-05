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    Coquimbo Unido mira atento: Platense cambia de técnico a días de la llave por la Copa Libertadores

    Walter Zunino deja el cuadro transandino a solo días de enfrentar a los piratas por el certamen continental. En su reemplazo asume Martín Palermo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Coquimbo Unido mira atento: Platense despide a su técnico a días de la llave por la Copa Libertadores. Foto: @caplatense

    Platense sufre un remezón. A una semana del duelo de ida de la serie frente a Coquimbo Unido por los octavos de final de la Copa Libertadores, el cuadro transandino anunció la salida de Walter Zunino como entrenador. En su lugar asume Martín Palermo.

    La decisión fue dada a conocer este martes por el club argentino a través de un comunicado oficial. “El Club Atlético Platense informa que, de común acuerdo con nuestra institución, Walter Zunino ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. El DT de 44 años llegó en noviembre del 2025 para reemplazar a Cristian González. En total dirigió 28 encuentros entre Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Copa CONMEBOL Libertadores, Torneo Apertura y Clausura de este año”, señala.

    “Le agradecemos enormemente a Walter por hacerse cargo del equipo, por su compromiso, respeto y cariño de siempre para con nuestros colores. Las puertas de Platense estarán siempre abiertas”, cerró la institución.

    La salida del director técnico se produce luego de la derrota por 4-0 sufrida este fin de semana frente a Talleres de Jorge Sampaoli, resultado que terminó marcando el cierre de su ciclo en el banco del conjunto de Vicente López.

    Horas después de anunciar la partida de Zunino, Platense confirmó que su reemplazante será Palermo. “Cabeza del equipo finalista de la Copa de la Liga 2023, el DT regresó al Calamar y dirigirá su primera práctica este miércoles por la tarde en Miraflores para comenzar a preparar el partido del próximo sábado ante Independiente en Avellaneda”, informaron.

    En su staff aparece un extécnico de Colo Colo. “Junto a su cuerpo técnico compuesto por los ayudantes Diego Cagna y Damián Leyes y los PFs Gastón Mendoza y Esteban Herrera, tendrán por delante triple competencia: Torneo Clausura, CONMEBOL Libertadores y Copa Argentina. El flamante director técnico selló su vínculo con nuestra institución hasta diciembre de 2028″, detallan.“En su etapa anterior en Vicente López dirigió 46 partidos, con un saldo de 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas; cosecha de 54 puntos”, finaliza el comunicado.

    Antes de enfrentar a Coquimbo Unido, el elenco argentino visitará este sábado a Independiente en Avellaneda por una nueva fecha del Torneo Clausura. Posteriormente, recibirá al cuadro aurinegro en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El primer encuentro entre Platense y Coquimbo Unido está programado para el miércoles 12 de agosto, desde las 18 horas de Chile, en Buenos Aires.

    La revancha se disputará una semana después, el miércoles 19 de agosto, también a las 18 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

    Claro que entre ambos encuentros, el 15 de agosto, Platense recibe a Boca Juniors por el Clausura.

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