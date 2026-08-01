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    La insólita frase de Jorge Sampaoli tras la última derrota de Talleres: “El entrenador está sobrevalorado”

    El técnico transandino no ha podido ganar en sus primeros partidos al mando del equipo de Córdoba.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La insólita frase de Jorge Sampaoli tras nueva derrota de Talleres: “El entrenador está sobrevalorado”. JAVIER GARCIA/MEXSPORT/PHOTOSPORT

    Jorge Sampaoli vive un complicado arranque de temporada en Talleres de Córdoba. El extécnico de la Roja suma dos derrotas, ante Newell’s Old Boys (1-0) y Vélez Sarsfield (3-1).

    Fue tras la última caída en que el estratega casildense intentó explicar el momento de su equipo analizando la labor que tienen los DT. “Tengo claro que el entrenador está sobrevalorado”, señaló de entrada.

    Luego profundizó en su visión: “Cuando fui exitoso fue por el nivel de los futbolistas, a mi siempre me hicieron ganador los jugadores. Cuando ellos no logran ser contundentes tanto defensiva como ofensivamente, seguramente no me fue bien”.

    Sampaoli asegura que entiende el descontento de la fanaticada de Talleres tras su decepcionante arranque. “El público se expresa y hay que tratar de trabajar duro para que eso cambie muy pronto. Tengo siempre la expectativa y el desafío de que eso se modifique”, dijo.

    En esa línea, el técnico argentino asegura que su misión será mantener el nivel que mostró el equipo que dirige en el segundo tiempo del encuentro ante Vélez. “Yo vine a potenciar a los jugadores y formar un equipo que juegue al fútbol como en los últimos 35 minutos. Lo más importante que tiene el fútbol son los jugadores y lo definen los jugadores”, profundizó.

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