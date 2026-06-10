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    “Liderazgo, capacidad y ADN futbolístico”: presidente de Talleres celebra la contratación de Sampaoli como nuevo entrenador

    Andrés Fassi, timonel del club argentino, detalla a El Deportivo los motivos que lo llevaron a fichar al exseleccionador chileno.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Sampaoli, en Atlético Mineiro. Pedro Souza

    Talleres se ilusiona. La llegada de Jorge Sampaoli remece a las estructuras del club. El exseleccionador chileno y argentino ya tiene un acuerdo con la dirigencia. Por estas horas, de hecho, se afinan los detalles relativos a su presentación oficial. Lo que sobra son expectativas.

    El estratega vuelve a Argentina y el acuerdo con su nuevo empleador se transforma en un hito: por primera vez en su carrera, dirigirá a un club de Primera División en su país. Su carrera, a nivel de equipos, la ha construido en equipos de menor figuración en el mercado transandino y, principalmente, en el extranjero.

    Fuera de las fronteras de su país, alcanzó vuelo. En Chile, además de darle el primer título internacional a la Roja, la Copa América de 2015, también obtuvo la Copa Sudamericana con Universidad de Chile, en 2011. Con los azules también fue campeón nacional en el Apertura y el Clausura de 2011 y el Apertura de 2012. Después estuvo en el Sevilla, Santos, Atlético Mineiro, Olympique de Marsella, Flamengo y Stade Rennes, con algunos retornos incluidos.

    “Liderazgo, capacidad y ADN futbolístico”: presidente de Talleres celebra la contratación de Sampaoli como nuevo entrenador

    En la T celebran la contratación. “Estamos muy contentos”, responde Andrés Fassi, el presidente de la institución, a El Deportivo, dando por confirmado el acuerdo con el estratega y dejando entrever la satisfacción institucional por el exitoso cierre de las tratativas.

    Fassi explica las razones que llevaron a la entidad a fijarse en Sampaoli. “Por liderazgo, capacidad y su ADN futbolístico”, sostiene, en relación al primer pilar que sostiene la elección del entrenador, quien en Chile también trabajó en O’Higgins, entre 2008 y 2009.

    Andrés Fassi, presidente de Talleres. Foto: @CATalleresdecba - X

    No es la única virtud que anotó la dirigencia cordobesa a la hora de inclinarse por el casildense. “Porque puede hacer crecer individualmente a cada jugador y hace crecer a las promesas de la institución”, establece el directivo como otra razón para optar por su contratación. Una de las prioridades que tiene el modelo de gestión del club es la exportación de figuras formadas en casa.

    Un acuerdo de mediano aliento

    Sampaoli tendrá tiempo para desarrollar su plan de trabajo. La relación se prolongará, inicialmente, por 18 meses, según confirma Fassi, un plazo que las partes estiman suficiente para otorgarle al equipo el sello que caracteriza a las escuadras que dirige el técnico.

    Una de las primeras tareas será revisar la estructura del plantel, en el que figuran los chilenos Matías Catalán, Ulises Ortegoza y Bruno Barticciotto. De hecho, Fassi admite que será una de las labores que comenzarán a realizar hoy, conjuntamente con el estratega.

    A nivel competitivo, la primera obligación de Sampaoli será situar a Talleres en puesto de clasificación a torneos internacionales.

    Más sobre:SampaoliJorge SampaoliTalleresTalleres de CórdobaAndrés FassiFútbolFútbol argentino

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