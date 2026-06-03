¿Le faltará la de Lionel Messi? Pillan a Jorge Sampaoli intercambiando láminas del álbum del Mundial en Río de Janeiro

La fiebre del álbum del Mundial llega a todos lados y afecta a todos por igual. Y Jorge Sampaoli no fue la excepción. El técnico ha participado de dos citas planetarias fue visto en un intercambio masivo de láminas del portafolio creado por Panini y no precisamente como “rostro” o anfitrión.

El entrenador asistió junto a su hijo León al centro comercial que organizó el trueque, que se ubica en la zona oeste de Río de Janeiro. Se sentó en una de las mesas puestas para ello a permutar cromos con los demás asistentes.

Lo que no se logró precisar por la cadena que entregó las imágenes, CNN Brasil, fue si Jorge y León lograron completar el álbum o consiguieron esa lámina que todos buscan: la de Lionel Messi. Pero si se pudo comprobar que el DT se quedó viviendo en Brasl tras ser despedido del Atlético Mineiro.

Acabei de presenciar uma das cenas mais aleatórias da minha vida:



Simplesmente Jorge Sampaoli em uma rodinha de troca de figurinhas no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/ftMXnW3u0Q — Que Jogada! (@QueJogadaQJ) June 2, 2026

Lejos de la Roja

Hay que recordar que Jorge Sampaoli sabe lo que es vivir un Mundial de Fútbol. Su primera experiencia en la fiesta universal fue con la Roja en Brasil 2014. Chile quedó eliminado en octavos de final tras perder en la tanda de penales con Brasil, la cual estuvo a punto de no concretarse si el tiro de Mauricio Pinilla -en el último minuto del alargue- no pega en el travesaño.

Luego asumió la selección argentina y fue al Mundial de Rusia 2018. Pero los transandinos corrieron la misma suerte que Chile: fueron eliminados en octavos de final por Francia, la cual a la postre fue campeona de aquel certamen.

Hoy Sampaoli se encuentra cesante y su nombre sonó en la selección de Marruecos, para que asistiera a la competencia que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México, desde el próximo 11 de junio, pero -finalmente- la negociación no prosperó.

También lo ubicaron en el radar de la Roja, nuevamente, pero el gerente de selecciones -Felipe Correa- lo bajó de la carrera por el buzo del Equipo de Todos en entrevista con El Deportivo de La Tercera.

“La palabra descartado de plano creo que es un poco dura, porque yo tengo una valoración muy grande del trabajo que hizo Jorge y una valoración muy grande también de su carrera y de sus capacidades como entrenador”, aseguró el ejecutivo.

Luego concluyó que “creo que los momentos y los procesos tienen su propio timing y en ese sentido creo que hoy día necesitamos algo distinto. No quiero ser tajante, como tú planteas, en términos de descartado de plano. Pero creo que hoy día la búsqueda está orientada en otro lugar".