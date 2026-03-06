SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La opción mundialista que se le cae a Jorge Sampaoli

    El exseleccionador chileno era una de las cartas para asumir la banca de Marruecos, uno de los clasificados a la cita que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, perdió terreno y quedó descartado.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Jorge Sampaoli, en Atlético Mineiro. (Foto: Club Atlético Mineiro) Pedro Souza

    Jorge Sampaoli estuvo a un paso de dirigir en su tercer Mundial. El técnico argentino sumaba dos presencias en el máximo torneo futbolístico: en 2014 dirigió a Chile, al que condujo a los octavos de final. En el siguiente, en Rusia, en la banca de Argentina quedó en el camino en la misma instancia, frente a Francia. Esa vez, eso sí, la repercusión fue distinta: hasta ahora, los transandinos no le perdonan esa participación, considerando las expectativas que ya generaba una generación que se coronaría cuatro años después, con Lionel Messi a la cabeza.

    El DT pudo tener una revancha. Sin club después de su paso por el Atlético Minero, el estratega apareció como opción en Marruecos, uno de los combinados que tiene asegurado su espacio en el torneo planetario que se realizará este año en Estados Unidos, México y Canadá.

    La opción mundialista que se le cae a Jorge Sampaoli

    La chance no fructificó. Sampaoli, de hecho, no era el único candidato. Otro de los que se conoció era un nombre de alcurnia: Xavi Hernández, quien como jugador brilló en el Barcelona

    Como DT, Xavi obtuvo dos títulos: LaLiga y la Supecopa de 2023. Sin embargo, no dejó una imagen a la altura de los pergaminos que había acumulado como futbolista, que, en la práctica, lo transformaron en uno de los mejores exponentes en el último tiempo. El español declinó el ofrecimiento.

    Jorge Sampaoli, en el Atlético Mineiro. Pedro Souza

    Búsqueda interna

    El país africano concentrará la búsqueda del reemplazante de Walid Regragui en el mercado local. La vara está alta. El DT logró llevar a los Leones del Atlas hasta los cuartos de final del Mundial de Qatar.

    No es el único antecedente que contribuye a una especial valoración. El año pasado alcanzó la final de la Copa Africana de Naciones, que perdió ante Senegal. También había encadenado 19 encuentros sin conocer derrotas. En las últimas semanas, en cambio, la presión mediática y la distancia con el presidente de la federación, Faouzi Lekjaa, quien no le ofreció el respaldo que esperaba, determinaron el fin de la relación.

    Mohamed Ouahbi, quien obtuvo el título en el Mundial Sub 20 que se realizó en Chile, después de vencer a Argentina en la definición, asoma como el principal candidato para asumir la responsabilidad.

    Más sobre:Jorge SampaoliSampaoliMarruecosMundialFútbolFútbol InternacionalLa UUniversidad de ChileSelección

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    IPC de febrero sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cinco años y medio

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Camión se incendia en plena Autopista Central: Bomberos trabaja en controlar la emergencia

    Altercado en cancha deportiva termina con una persona fallecida en La Pintana

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    Italia cierra su Embajada en Irán “por motivos de seguridad” en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Lo más leído

    1.
    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    2.
    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    3.
    El fútbol se refugia en Kast: la estratégica reacción de la ANFP y los clubes a la aprobación a la reforma a la ley de SADP

    El fútbol se refugia en Kast: la estratégica reacción de la ANFP y los clubes a la aprobación a la reforma a la ley de SADP

    4.
    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    5.
    Ahora van por Gabriel Suazo: diario español barre el piso con el chileno y avisa que perderá la titularidad

    Ahora van por Gabriel Suazo: diario español barre el piso con el chileno y avisa que perderá la titularidad

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Camión se incendia en plena Autopista Central: Bomberos trabaja en controlar la emergencia
    Chile

    Camión se incendia en plena Autopista Central: Bomberos trabaja en controlar la emergencia

    Altercado en cancha deportiva termina con una persona fallecida en La Pintana

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    IPC de febrero sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cinco años y medio
    Negocios

    IPC de febrero sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cinco años y medio

    Temor en mercados: petróleo anota mayor alza diaria desde que estalló guerra en Irán y el Ipsa pasa a negativo en el año

    Chile fue el sexto país de la Ocde con la tasa de desempleo más alta en 2025

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo
    Tendencias

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Las localidades de Chile que rompieron récords históricos de calor extremo en febrero de 2026

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    “Esperábamos más de la U”: en Palestino muestran sorpresa por el bajo desempeño de los azules en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    “Esperábamos más de la U”: en Palestino muestran sorpresa por el bajo desempeño de los azules en la Copa Sudamericana

    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    La opción mundialista que se le cae a Jorge Sampaoli

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026
    Tecnología

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”
    Cultura y entretención

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral
    Mundo

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    Italia cierra su Embajada en Irán “por motivos de seguridad” en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    El Ejército de Irán advierte de ataques “más intensos y generalizados” en sus represalias contra Estados Unidos e Israel

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda