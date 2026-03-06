Jorge Sampaoli estuvo a un paso de dirigir en su tercer Mundial. El técnico argentino sumaba dos presencias en el máximo torneo futbolístico: en 2014 dirigió a Chile, al que condujo a los octavos de final. En el siguiente, en Rusia, en la banca de Argentina quedó en el camino en la misma instancia, frente a Francia. Esa vez, eso sí, la repercusión fue distinta: hasta ahora, los transandinos no le perdonan esa participación, considerando las expectativas que ya generaba una generación que se coronaría cuatro años después, con Lionel Messi a la cabeza.

El DT pudo tener una revancha. Sin club después de su paso por el Atlético Minero, el estratega apareció como opción en Marruecos, uno de los combinados que tiene asegurado su espacio en el torneo planetario que se realizará este año en Estados Unidos, México y Canadá.

La opción mundialista que se le cae a Jorge Sampaoli

La chance no fructificó. Sampaoli, de hecho, no era el único candidato. Otro de los que se conoció era un nombre de alcurnia: Xavi Hernández, quien como jugador brilló en el Barcelona

Como DT, Xavi obtuvo dos títulos: LaLiga y la Supecopa de 2023. Sin embargo, no dejó una imagen a la altura de los pergaminos que había acumulado como futbolista, que, en la práctica, lo transformaron en uno de los mejores exponentes en el último tiempo. El español declinó el ofrecimiento.

Jorge Sampaoli, en el Atlético Mineiro. Pedro Souza

Búsqueda interna

El país africano concentrará la búsqueda del reemplazante de Walid Regragui en el mercado local. La vara está alta. El DT logró llevar a los Leones del Atlas hasta los cuartos de final del Mundial de Qatar.

No es el único antecedente que contribuye a una especial valoración. El año pasado alcanzó la final de la Copa Africana de Naciones, que perdió ante Senegal. También había encadenado 19 encuentros sin conocer derrotas. En las últimas semanas, en cambio, la presión mediática y la distancia con el presidente de la federación, Faouzi Lekjaa, quien no le ofreció el respaldo que esperaba, determinaron el fin de la relación.

Mohamed Ouahbi, quien obtuvo el título en el Mundial Sub 20 que se realizó en Chile, después de vencer a Argentina en la definición, asoma como el principal candidato para asumir la responsabilidad.