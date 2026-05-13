Los efectos de la vaguada costera en la Región Metropolitana y zona central del país

La vaguada costera —un fenómeno que ocurre cuando interactúan el aire frío del océano y el cálido del interior— ha dejado un manto de nubes grises y neblina por la mañana en varias regiones del país en los últimos dos días.

Este miércoles 13 será el último día de vaguada , según han advertido los meteorólogos. Sin embargo, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que, durante esta jornada, la nubosidad se desplazará por toda la Región Metropolitana antes de despedirse el jueves.

Un escenario parecido se repetirá para el resto de la zona central, que incluye a Valparaíso, O’Higgins, Maule y Ñuble.

Será un día otoñal, con temperaturas máximas más frescas en los distintos sectores, aunque la vaguada permitirá tener mínimas más altas que cuando el cielo está completamente despejado.

También se estima que las nubes se dispersarán recién el sábado 16. Mientras tanto, el cielo perdurará entre nublado, nublado parcial y cubierto, con algunos espacios entremedio que dejarán entrar algunos rayos de sol.

Los efectos de la vaguada costera en la Región Metropolitana y zona central del país. Foto: ATON.

Pronóstico: posibilidad de que llueva en la Región Metropolitana

Además de la vaguada costera, los meteorólogos están hablando de los “restos” de un sistema frontal que ingresaría a la RM este viernes, 15 de mayo.

Aunque el pronóstico de Meteochile todavía no muestra probabilidad de lluvia, algunos expertos han asegurado que podrían aparecer precipitaciones en sectores puntuales de la región.

Por ejemplo, Jaime Leyton, de Megatiempo, mencionó que existe una baja probabilidad de lluvia para el sector ubicado entre los cerros de Santiago y Colina . Sin embargo, es posible que las condiciones atmosféricas, como el viento del este, no permitan que la precipitación suceda.

No obstante, dijo que “con certeza vamos a tener bastante nieve en la alta cordillera”, aunque de ser así, se distribuiría irregularmente.