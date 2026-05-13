SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Los efectos de la vaguada costera en la Región Metropolitana y zona central del país

    La vaguada costera llega a su fin en Santiago, pero dejará días nublados, temperaturas más frescas y una baja probabilidad de lluvia en la RM.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Los efectos de la vaguada costera en la Región Metropolitana y zona central del país Tendencias / La Tercera

    La vaguada costera —un fenómeno que ocurre cuando interactúan el aire frío del océano y el cálido del interior— ha dejado un manto de nubes grises y neblina por la mañana en varias regiones del país en los últimos dos días.

    Este miércoles 13 será el último día de vaguada, según han advertido los meteorólogos. Sin embargo, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que, durante esta jornada, la nubosidad se desplazará por toda la Región Metropolitana antes de despedirse el jueves.

    Un escenario parecido se repetirá para el resto de la zona central, que incluye a Valparaíso, O’Higgins, Maule y Ñuble.

    Será un día otoñal, con temperaturas máximas más frescas en los distintos sectores, aunque la vaguada permitirá tener mínimas más altas que cuando el cielo está completamente despejado.

    También se estima que las nubes se dispersarán recién el sábado 16. Mientras tanto, el cielo perdurará entre nublado, nublado parcial y cubierto, con algunos espacios entremedio que dejarán entrar algunos rayos de sol.

    Los efectos de la vaguada costera en la Región Metropolitana y zona central del país. Foto: ATON.

    Pronóstico: posibilidad de que llueva en la Región Metropolitana

    Además de la vaguada costera, los meteorólogos están hablando de los “restos” de un sistema frontal que ingresaría a la RM este viernes, 15 de mayo.

    Aunque el pronóstico de Meteochile todavía no muestra probabilidad de lluvia, algunos expertos han asegurado que podrían aparecer precipitaciones en sectores puntuales de la región.

    Por ejemplo, Jaime Leyton, de Megatiempo, mencionó que existe una baja probabilidad de lluvia para el sector ubicado entre los cerros de Santiago y Colina. Sin embargo, es posible que las condiciones atmosféricas, como el viento del este, no permitan que la precipitación suceda.

    No obstante, dijo que “con certeza vamos a tener bastante nieve en la alta cordillera”, aunque de ser así, se distribuiría irregularmente.

    Pese a que no hay certezas de la lluvia, lo que sí se sabe es que serán días con mínimas menos frías —producto de la nubosidad, que actúa como un obstáculo para que el aire cálido del día no se esfume hacia arriba—, pero máximas frescas que fluctuarán entre los 16 y 20 °C, según el sector.

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoTiempo hoyTiempo en SantiagoTiempo SantiagoPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaClimaClima hoycielo nubladoMeteoChilemáximas frescasmínimas menos fríastemperaturas otoñalesnieve en alta cordilleraprecipitaciones sectorizadasPrecipitacionesLluviaLluvia hoySistema frontalVaguada costeranievesistema frontalprecipitacionestemperaturas frescasneblina matinalotoñonubosidadDirección Meteorológica de Chilepronóstico del tiempozona central de ChileSantiagoRegión Metropolitanavaguada costeralluvias sectorizadasNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a tres sujetos por intento de estafa en sucursales de BancoEstado: sujetos simularon un desmayo y artefacto explosivo

    Dos hinchas de Colo Colo son baleados en La Pintana: fueron atacados mientras pintaban un mural

    Qué es el trastorno dismórfico corporal, síntomas y cómo tratarlo

    El plan del gobierno de Colombia para sacrificar a los hipopótamos de Pablo Escobar

    Cumbia, selva y guitarras: Los Mirlos suman a Los Bunkers en su nuevo disco

    La Quintrala y el Cristo de Mayo: el mito que Benjamín Vicuña Mackenna hizo realidad

    Lo más leído

    1.
    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    2.
    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

    3.
    Científicos crean una inyección que podría suprimir el VIH durante años, según un reciente estudio

    Científicos crean una inyección que podría suprimir el VIH durante años, según un reciente estudio

    4.
    Qué es el trastorno dismórfico corporal, síntomas y cómo tratarlo

    Qué es el trastorno dismórfico corporal, síntomas y cómo tratarlo

    5.
    El plan del gobierno de Colombia para sacrificar a los hipopótamos de Pablo Escobar

    El plan del gobierno de Colombia para sacrificar a los hipopótamos de Pablo Escobar

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Detienen a tres sujetos por intento de estafa en sucursales de BancoEstado: sujetos simularon un desmayo y artefacto explosivo
    Chile

    Detienen a tres sujetos por intento de estafa en sucursales de BancoEstado: sujetos simularon un desmayo y artefacto explosivo

    Dos hinchas de Colo Colo son baleados en La Pintana: fueron atacados mientras pintaban un mural

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Mercado laboral no repunta: ofertas de empleo encadenan seis meses de caídas consecutivas
    Negocios

    Mercado laboral no repunta: ofertas de empleo encadenan seis meses de caídas consecutivas

    Expertos tributarios respaldan indicaciones del gobierno a megarreforma: dicen que son técnicas y no cambian sentido del proyecto

    Los desafíos de Entel en Perú, país que ya representa el 35% de sus ingresos

    Qué es el trastorno dismórfico corporal, síntomas y cómo tratarlo
    Tendencias

    Qué es el trastorno dismórfico corporal, síntomas y cómo tratarlo

    El plan del gobierno de Colombia para sacrificar a los hipopótamos de Pablo Escobar

    Los efectos de la vaguada costera en la Región Metropolitana y zona central del país

    Universidad de Concepción pierde a su DT por segunda vez en el año: Leonardo Ramos renuncia para dirigir en Uruguay
    El Deportivo

    Universidad de Concepción pierde a su DT por segunda vez en el año: Leonardo Ramos renuncia para dirigir en Uruguay

    Con Chaleco López en motos: el Desafío del Desierto reunirá a grandes leyendas del rally chileno

    Manuel Pellegrini deja en el aire su continuidad en el Betis tras histórica clasificación a la Champions: “Ya veremos”

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias
    Tecnología

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

    Cumbia, selva y guitarras: Los Mirlos suman a Los Bunkers en su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Cumbia, selva y guitarras: Los Mirlos suman a Los Bunkers en su nuevo disco

    La Quintrala y el Cristo de Mayo: el mito que Benjamín Vicuña Mackenna hizo realidad

    Evento con Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas: Vendimia del Valle del Maipo 2026 tendrá tarjeta Bip! oficial

    Cuatro de las personas bajo observación en Italia dan negativo por hantavirus
    Mundo

    Cuatro de las personas bajo observación en Italia dan negativo por hantavirus

    Irán recalca que Estados Unidos “debe esperar una repetición de sus derrotas” si no acepta su propuesta de paz

    Trump pedirá a Xi Jinping que “abra” China a empresas estadounidenses

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat
    Paula

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes