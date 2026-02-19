SUSCRÍBETE
    La millonaria salida de Jorge Sampaoli de Atlético Mineiro que engrosa su abultada fortuna en indemnizaciones

    La semana pasada, el cuadro brasileño anunció la salida del DT, quien tenía contrato hasta finales de 2027. Enorme cifra para un profesional que solo ganó un título en los últimos 11 años y que en sus últimos cuatro clubes duró un promedio de 143 días.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba

    Tras su salida de la selección chilena, la carrera de Jorge Sampaoli nunca pudo retomar los éxitos que logró en la Roja, menos los que cosechó en el cuadro azul. A pesar de solo conseguir un solo título estadual en esos 11 años, el argentino ha acumulado varios millones de dólares.

    Precisamente, la salida de la Roja fue la que causó mayor revuelo. Una clasificación al Mundial de Brasil 2014 y la obtención de la Copa América 2015 avalaron el trabajo del zurdo, quien cerró un acuerdo millonario con la federación nacional. Consiguió aumentar su salario en 12 oportunidades en el cargo hasta conseguir 1,8 millones de dólares anuales.

    A solo meses del primer título de la Selección, el transandino se declaró como un “rehén” y posteriormente se llevó cerca de dos millones de dólares solo en indemnización. Meses más tarde, tanto Sampaoli como su cuerpo técnico demandaron a la federación por más de tres mil millones de pesos por daños a su imagen tras la controversial salida del expresidente Sergio Jadue y la polémica que levantó ese abandono. Sin embargo, los tribunales nacionales fallaron en su contra en primera instancia.

    Ese fue la época dorada del casildense, cuyo nombre y su audaz manera de jugar le permitieron negociar futuros cargos de una manera mucho más onerosa. En julio de 2016, el DT se marchó al Sevilla, donde dirigió en la una sola temporada en la que dejó al equipo en el cuarto puesto, tras alcanzar un 58,4% de rendimiento.

    Pese a que firmó por dos temporadas con los andaluces, a finales de ese mismo año ya se rumoreaba con una posible salida a la selección argentina. Noticia que fue confirmada en abril de 2017 para asumir en la Albiceleste un par de meses más tarde, después de la partida de Edgardo Bauza, aunque con la exigencia de pagar 1,7 millones de dólares como cláusula de rescisión.

    Lideró al equipo nacional de su país hasta la Copa del Mundo de Rusia 2018 con un rotundo fracaso, después de que el equipo quedara eliminado en octavos de final ante Francia, después de firmar una pobre fase de grupos. En julio de 2018, la AFA rescindió su contrato previo acuerdo de un pago de 1,5 millones de dólares.

    Renacer en Brasil

    La llegada al Santos, en diciembre de 2018, significó un relanzamiento en la carrera del entrenador. Logró llevar a O Peixe al segundo puesto del Brasileirao del año siguiente, pero el argentino dejó el club después de ese mismo campeonato. A pesar de la salida, la institución paulista canceló 800 mil dólares de acuerdo con una resolución judicial, por vacaciones, premios y bonos.

    Forzada salida, ya que el zurdo ya tenía un acuerdo de palabra con Atlético Mineiro, escuadra que dirigió en 2020 y dejó en febrero del otro año. Ahí obtuvo su único título tras dejar salir: el Campeonato Mineiro.

    Sampaoli finalizó su primer compromiso con O Galo (cuadro que lo acaba de destituir en su segunda etapa) para firmar con el Olympique de Marsella, se segunda etapa en el fútbol europeo, no sin antes ocupar los 800 mil dólares que le adeudaba el cuadro de Belo Horizonte como cláusula de salida.

    Pese a la rimbombante llegada, duró apenas una temporada con el equipo galo, el cual abandonó por la imposibilidad de la dirigencia para satisfacer sus necesidades de refuerzos tras quedar en el quinto puesto de la clasificación. Otra vez con profundas diferencias con parte de la directiva focense, que también reprobó la imposibilidad del DT de llevar al equipo a la Champions League.

    Solo tres meses de cesantía, en octubre de 2022 regresó al Sevilla. Un verdadero fiasco para ambas partes, ya que el DT dejó al club en el decimoquinto puesto, a dos puntos del descenso, tras solo cinco meses. Pese a ello, el equipo nervionense tuvo que cancelar cerca de US$ 9 millones para echarlo, después de una rebaja de solo tres millones.

    Un mes más tarde, el Flamengo lo oficializó. Estuvo en Río de Janeiro hasta septiembre, fecha en la que perdió la final de la Copa de Brasil. En ese entonces, el Mengao debió pagar US$ 2 millones de indemnización.

    El casildense tuvo un segundo paso por la Ligue 1 de Francia. En noviembre de 2024, el Rennes llegó a un acuerdo multianual con el entrenador. Pese a que el profesional exigió una inversión de casi 60 millones de dólares en refuerzos, el equipo bretón nunca levantó. La aventura que duró menos de tres meses, ya que el 30 de enero del año pasado se anunció la salida del argentino, quien no llegó al 30% de rendimiento en solo 10 partidos.

    A pesar del poco tiempo en el cargo, el despido provocó una indemnización cercana a los 6 millones de dólares. Es decir, lo que restaba del contrato que firmó con el club galo, el cual concluía en junio de 2026.

    Otro fracaso en Brasil

    La semana pasada, Sampaoli firmó otro fracaso. Tras cuatro meses como titular del Atlético Mineiro, el club de O Galo anunció la salida del transandino en su segundo ciclo en el equipo. Esta vez alcanzó a dirigir en 33 ocasiones al equipo con solo 10 victorias y la dolorosa derrota en la final de la Copa Sudamericana ante Lanús, en noviembre pasado.

    Claro que, al menos esta vez, la dimisión del zurdo será mucho más costosa para las finanzas de la escuadra albinegra. Sampaoli había firmado hasta diciembre de 2027 con un salario anual que bordea los 3,5 millones de dólares anuales, el más alto entre todos los profesionales del Brasileirao.

    De acuerdo con los medios locales, el transandino habría exigido la cifra íntegra del compromiso para dejar la institución. Es decir, alrededor de 7 millones como indemnización. Pese a ello, de manera extraoficial, los dirigentes ofrecieron un acuerdo cercano a los 4 millones de la misma moneda. Solo con esa cifra, Sampaoli habrá sumado alrededor de 25 millones, extraordinaria bolsa para un técnico que solo ganó un estadual en 11 años.

