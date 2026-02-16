SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Conmebol no lo perdona: las millonarias multas contra Jorge Sampaoli que marcan su adiós del Atlético Mineiro

    La Conmebol le aplicó dos sanciones al técnico argentino por hechos que se registraron durante la final de la Copa Sudamericana 2025.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Jorge Sampaoli fue multado por la Conmebol antes de ser despedido de Atlético Mineiro. Foto: @Atletico.

    Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Atlético Mineiro. Esta semana el club informó la salida del director técnico después de solo cinco meses al mando del primer equipo.

    En este periodo le tocó al ex adiestrador de la Roja dirigir a la escuadra en la final de la Copa Sudamericana 2025 contra Lanús, la que acabó perdiendo en definición a penales tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.

    Y las acciones del DT en este duelo le trajeron consecuencias. La Unidad Disciplinaria de la Conmebol determinó imponerle una multa a Sampaoli de US$ 15.000 por infracciones al artículo 11.2 literales b); c) y F) del código disciplinario, el cual castiga el comportamiento inapropiado, actos de indisciplina, violencia o no seguir las reglas de conducta en el estadio.

    Por otro lado fue multado con otros US$ 5.000 por la infracción al artículo 8.4 de la circular DCO 241/2025. Estos montos fueron debitados automáticamente del importe que recibió Atlético Mineiro en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.

    La abrupta salida de Sampaoli

    El club de Belo Horizonte informó la semana pasada tras el empate 3-3 contra Club de Remo, equipo que ascendió a la máxima categoría, al suma dos puntos en las tres primeras fechas del Brasileirao. Antes había emparado con Palmeiras y caído contra Bragantino.

    En un comunicado, O Galo indicó que “el Atlético anuncia que Jorge Sampaoli deja de ser el entrenador del equipo profesional masculino del club. Después de una reunión en la Cidade do Galo, en la primera tarde de este jueves (12 de febrero), las partes llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato del técnico”.

    “Para el partido contra Itabirito, este sábado (14 de febrero), en Nova Lima, el equipo será dirigido por el entrenador asistente Lucas Gonçalves”, añadieron en el mensaje.

    Asimismo, el club expresó que “agradecemos al entrenador y a su cuerpo técnico los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales”, cerraron.

    La llegada de Sampaoli al conjunto brasileño se produjo en septiembre del año pasado después de que se produjera la salida de Cuca, teniendo como uno de los duelos más importantes la final de la Copa Sudamericana que perdió con Lanús.

    A pesar de aquello, en el cierre del campeonato local, el Mineiro no mostró mayores mejoras en el rendimiento sobre la cancha y terminó peleando por evitar la zona de descenso.

    Durante todo el tiempo que estuvo a cargo del club, Sampaoli dirigió 34 duelos, registrando 10 triunfos, 16 empates y ocho derrotas.

    El Mineiro se acuerda de ganar

    En el primer encuentro que enfrentó el Atlético Mineiro sin la presencia de Jorge Sampaoli en el banco, O Galo consiguió una victoria por goleada.

    En el marco del Campeonato Mineiro, el Atlético se impuso por 7-2 a Itabirito. Después de este resultado, Hulk, capitán y referente del equipo, realizó una autocrítica por la salida del casildense.

    “Nos guste o no, también somos culpables porque somos quienes entramos al campo. Tenemos una gran responsabilidad por la destitución de nuestro entrenador”, aseguró el brasileño tras el partido.

    Le quiero pedir disculpas a él y a todo su cuerpo técnico por no haber ayudado más, en nombre de todos los jugadores”, cerró Hulk.

    FútbolJorge SampaoliConmebolCopa SudamericanaAtlético Mineiro

