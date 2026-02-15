El lamento de Daniel Garnero tras sufrir la primera caída de la temporada con la UC: “Como siempre, cosas para corregir”

Universidad Católica sufrió su primera derrota en la Liga de Primera. Fue un duro tropiezo en El Salvador ante Cobresal, que se impuso por 3-2.

En ese sentido, el técnico Daniel Garnero analizó el encuentro y realizó una autocrítica tras la caída: “Tuvimos mucha imprecisión en la definición, ahí estuvo la diferencia. Ellos, con mucha precisión, se pusieron dos goles arriba. Después tuvimos muchas situaciones que pudieron ser mejores, pero no las pudimos terminar. Recién a lo último pudimos ir a buscar para revertir el resultado”, indicó en la transmisión de TNT Sports.

“El gol y la calidad del gol. Fue una jugada, un zapatazo que fue un golazo. Lamentablemente, ahí ya empezamos con la desventaja. Como siempre, cosas para corregir, pero hicimos cosas bien también”, añadió.

La palabra de Huerta

Gustavo Huerta, entrenador de los mineros, también atendió a los medios y valoró lo realizado por sus pupilos: “Yo creo que sí (merecieron la victoria). Si bien Católica tuvo más el balón que nosotros y nos incomodó con su juego aéreo, en general, el partido nuestro es lo que habitualmente hacemos. Dejar un poco de espacios para tener salidas rápidas. Del mediocampo hacia arriba, siempre tuvimos la posibilidad de ir con opciones de gol. Si bien no tantas, pero hay que darle valor también a la calidad que tiene Católica y sus jugadores. En ese sentido, más que satisfecho por lo que hicieron nuestros jugadores en la búsqueda del triunfo”, indicó.

“Para nosotros, siempre importante poder marcar primero el gol y después manejar las posibilidades que se los vayan presentando, con la con la buena salida que tenemos con Yanis y Carvallo. La rapidez de Brea. La subida de los laterales, más Steffan. Son armas que nos dan buenas posibilidades de gol siempre”, añadió.

Finalmente, aseguró que Cobresal debe mantener este rendimiento de local también como visitante: “Dentro de lo que tenemos, que ya lo he repetido varias veces, que es un plantel bastante corto en cuanto jugadores grandes, nos vamos a arreglando. Obviamente, es súper importante nuestra fortaleza acá en nuestra casa. Tenemos que armarnos mejor y buscar una forma para que el rival cuando vayamos, visita, no nos haga daño tan rápido, como fue el otro día en Calera. Mejorar esa parte nos da la posibilidad de estar de la mitad de la tabla para arriba, que es lo que buscamos”, cerró.