Se acabó el invicto en 2026: la UC choca con la fortaleza de Cobresal y suma cinco años sin ganar en el desierto

En el inicio de la Liga de Primera 2026, a Universidad Católica le ha costado cuando tiene que salir del Claro Arena. Demasiado. Le sucedió en el debut ante Deportes La Serena, cuando rescató un punto con lo justo tras un arranque de terror. Este sábado fue a El Salvador y volvió a pasarlo mal. Cayó por 3-2 ante Cobresal.

Para la visita a la Región de Atacama, Daniel Garnero hizo movimientos. Además de reemplazar al suspendido Clemente Montes con Diego Corral, optó por sacar a Eugenio Mena de la banda izquierda. Gracias a la inclusión de Jimmy Martínez en el medio, Cristián Cuevas pasó a ser lateral. Fue un 4-1-4-1, con el ex Huachipato siendo interior junto a Matías Palavecino, mientras que Corral se movió por la franja diestra. Por el otro lado, Justo Giani.

El comienzo del partido fue sorprendente. Dos tiros de Cobresal, dos goles. Antes del cuarto de hora, los mineros quedaron repentinamente 2-0 en ventaja, gracias a un par de golazos que se meten en el anuario de lo mejor del torneo. En los 3′, un remate desde fuera del área de Agustín Nadruz se coló en la portería de Bernedo. La acción nació de un lateral.

Luego, vino la otra joya. En los 14′, Bryan Carvallo puso el segundo gracias a una vistosa media chilena, en total libertad, conectando un centro de Brea. Las caras en los cruzados eran de incredulidad. Era el peor inicio de partido posible. Pese a que no estaba jugando mal, la UC encajó dos goles de la nada, mostrando fragilidad defensiva. En los 17′, casi llegó el 3-0, con un testazo de Pino que sacó Bernedo.

Si bien Católica movía bien el balón, le faltaba el último pase para encontrar definición. Necesitaba paciencia. Cobresal no tuvo problemas en ceder la iniciativa y apostar a la salida rápida en contragolpe. En el retroceso, los albinaranjas defendían con línea de cinco. Los cruzados funcionaban mejor por la banda derecha, con el tándem Asta-buruaga-Corral. En el otro lado, Giani estaba incómodo. Quizás su falta de experiencia jugando en altitud le afectó. Palavecino, el 10, no estaba tan fino. Tampoco aprovechó la pelota detenida.

Medel, contra Pino. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Quizás era demasiado castigo para la UC tener dos goles en contra, pero así es el fútbol y Cobresal fue altamente eficaz. Cuando el primer tiempo se despedía, llega una acción polémica. El juez José Cabero recibe el llamado del VAR y revisa un supuesto penal de Tiznado a Corral. El árbitro otorga la pena máxima. El cumpleañero Fernando Zampedri (38 años) ejecuta y anota el descuento.

Cobresal pegó comenzando ambos periodos. En los 50′, el espigado Steffan Pino clava un cabezazo en un rincón. En la UC reclamaron una supuesta falta. La pelota era de los cruzados, sin embargo la presión de la desventaja hizo que insistiera en la misma idea para atacar: lateralizar y tirar centros. Una y otra vez, abriendo la cancha para que alguien mandara la pelota al área.

Católica necesitaba refrescar ideas y piernas. Pero Garnero recién movió el tablero a 20′ del final. En rigor, no agitó el avispero. Reemplazó posición por posición. Mientras Palavecino no era influyente, Giani seguía incómodo. No habían ideas. En los descuentos, Zampedri hace el doblete para maquillar la derrota. Se consumó el fin del invicto. Primera caída en 2026, incluyendo la Supercopa.

Desde un tiempo a esta parte, a los estudiantiles les ha costado jugar en el campamento minero. Su última victoria fue en 2021, el año del tetracampeonato. Ya son cinco años de mala racha.

Ficha del partido

Cobresal: A. Santander; F. Bechtholdt, C. Moreno, J. Tiznado; G. Pacheco, A. Nadruz, R. Sandoval (36′, A. Astudillo); C. Yanis (86′, B. Valenzuela), B. Carvallo; J. Brea (78′, E. Valencia) y S. Pino (86′, M. Sepúlveda). DT: G. Huerta.

U. Católica: V. Bernedo; T. Asta-buruaga (70’, B. Cerezo), B. Ampuero, J. I. Díaz, C. Cuevas; G. Medel; D. Corral (81′, V. Cárcamo), M. Palavecino (81′, D. Valencia), J. Martínez (70’, J. Valencia), J. Giani; y F. Zampedri. DT: D. Garnero.

Goles: 1-0, 3′, Nadruz, con un remate desde larga distancia; 2-0, 14′, Carvallo, de media chilena tras centro de Brea; 2-1, 44′, Zampedri, de penal; 3-1, 50′, Pino, cabezazo tras envío de Pacheco; 3-2, 90′+7, Zampedri, le queda un rebote y acierta.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Pino, Tiznado (C); DT Garnero (UC).

Estadio El Cobre Codelco Salvador. Asistieron 712 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.