SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Se acabó el invicto en 2026: la UC choca con la fortaleza de Cobresal y suma cinco años sin ganar en el desierto

    Tropezón de Universidad Católica en El Salvador. La eficacia de los albinaranjas los premió con un triunfo de 3-2. Sin ideas, los pupilos de Daniel Garnero no supieron desbloquear el plan de Gustavo Huerta. Desde 2021 que los cruzados no ganan en el campamento minero.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Cobresal derrotó a Universidad Católica. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    En el inicio de la Liga de Primera 2026, a Universidad Católica le ha costado cuando tiene que salir del Claro Arena. Demasiado. Le sucedió en el debut ante Deportes La Serena, cuando rescató un punto con lo justo tras un arranque de terror. Este sábado fue a El Salvador y volvió a pasarlo mal. Cayó por 3-2 ante Cobresal.

    Para la visita a la Región de Atacama, Daniel Garnero hizo movimientos. Además de reemplazar al suspendido Clemente Montes con Diego Corral, optó por sacar a Eugenio Mena de la banda izquierda. Gracias a la inclusión de Jimmy Martínez en el medio, Cristián Cuevas pasó a ser lateral. Fue un 4-1-4-1, con el ex Huachipato siendo interior junto a Matías Palavecino, mientras que Corral se movió por la franja diestra. Por el otro lado, Justo Giani.

    El comienzo del partido fue sorprendente. Dos tiros de Cobresal, dos goles. Antes del cuarto de hora, los mineros quedaron repentinamente 2-0 en ventaja, gracias a un par de golazos que se meten en el anuario de lo mejor del torneo. En los 3′, un remate desde fuera del área de Agustín Nadruz se coló en la portería de Bernedo. La acción nació de un lateral.

    Luego, vino la otra joya. En los 14′, Bryan Carvallo puso el segundo gracias a una vistosa media chilena, en total libertad, conectando un centro de Brea. Las caras en los cruzados eran de incredulidad. Era el peor inicio de partido posible. Pese a que no estaba jugando mal, la UC encajó dos goles de la nada, mostrando fragilidad defensiva. En los 17′, casi llegó el 3-0, con un testazo de Pino que sacó Bernedo.

    Si bien Católica movía bien el balón, le faltaba el último pase para encontrar definición. Necesitaba paciencia. Cobresal no tuvo problemas en ceder la iniciativa y apostar a la salida rápida en contragolpe. En el retroceso, los albinaranjas defendían con línea de cinco. Los cruzados funcionaban mejor por la banda derecha, con el tándem Asta-buruaga-Corral. En el otro lado, Giani estaba incómodo. Quizás su falta de experiencia jugando en altitud le afectó. Palavecino, el 10, no estaba tan fino. Tampoco aprovechó la pelota detenida.

    Medel, contra Pino. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    Quizás era demasiado castigo para la UC tener dos goles en contra, pero así es el fútbol y Cobresal fue altamente eficaz. Cuando el primer tiempo se despedía, llega una acción polémica. El juez José Cabero recibe el llamado del VAR y revisa un supuesto penal de Tiznado a Corral. El árbitro otorga la pena máxima. El cumpleañero Fernando Zampedri (38 años) ejecuta y anota el descuento.

    Cobresal pegó comenzando ambos periodos. En los 50′, el espigado Steffan Pino clava un cabezazo en un rincón. En la UC reclamaron una supuesta falta. La pelota era de los cruzados, sin embargo la presión de la desventaja hizo que insistiera en la misma idea para atacar: lateralizar y tirar centros. Una y otra vez, abriendo la cancha para que alguien mandara la pelota al área.

    Católica necesitaba refrescar ideas y piernas. Pero Garnero recién movió el tablero a 20′ del final. En rigor, no agitó el avispero. Reemplazó posición por posición. Mientras Palavecino no era influyente, Giani seguía incómodo. No habían ideas. En los descuentos, Zampedri hace el doblete para maquillar la derrota. Se consumó el fin del invicto. Primera caída en 2026, incluyendo la Supercopa.

    Desde un tiempo a esta parte, a los estudiantiles les ha costado jugar en el campamento minero. Su última victoria fue en 2021, el año del tetracampeonato. Ya son cinco años de mala racha.

    Ficha del partido

    Cobresal: A. Santander; F. Bechtholdt, C. Moreno, J. Tiznado; G. Pacheco, A. Nadruz, R. Sandoval (36′, A. Astudillo); C. Yanis (86′, B. Valenzuela), B. Carvallo; J. Brea (78′, E. Valencia) y S. Pino (86′, M. Sepúlveda). DT: G. Huerta.

    U. Católica: V. Bernedo; T. Asta-buruaga (70’, B. Cerezo), B. Ampuero, J. I. Díaz, C. Cuevas; G. Medel; D. Corral (81′, V. Cárcamo), M. Palavecino (81′, D. Valencia), J. Martínez (70’, J. Valencia), J. Giani; y F. Zampedri. DT: D. Garnero.

    Goles: 1-0, 3′, Nadruz, con un remate desde larga distancia; 2-0, 14′, Carvallo, de media chilena tras centro de Brea; 2-1, 44′, Zampedri, de penal; 3-1, 50′, Pino, cabezazo tras envío de Pacheco; 3-2, 90′+7, Zampedri, le queda un rebote y acierta.

    Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Pino, Tiznado (C); DT Garnero (UC).

    Estadio El Cobre Codelco Salvador. Asistieron 712 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraLa UCCobresalUniversidad CatólicaFernando ZampedriDaniel Garnero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La década de las encerronas

    “Espectáculo de payasos”: Obama aborda el video racista de Trump que lo muestra a él y a su esposa como simios

    La académica que llevó a Bad Bunny a la universidad: “Muchos vieron su show como una amenaza a la cultura de EE.UU.”

    Agustina Bazterrica: “Hay muchas personas que, en este momento, están viviendo una distopía”

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Kill Bill: la genial venganza de Quentin Tarantino y Uma Thurman no tiene fin

    Lo más leído

    1.
    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    2.
    “Lo perdimos; es una lástima”: exjugador de Colo Colo lesiona a Diego Valdés en Vélez Sarsfield

    “Lo perdimos; es una lástima”: exjugador de Colo Colo lesiona a Diego Valdés en Vélez Sarsfield

    3.
    En vivo: la UC de Garnero visita a Cobresal en busca de su segunda victoria de la Liga de Primera

    En vivo: la UC de Garnero visita a Cobresal en busca de su segunda victoria de la Liga de Primera

    4.
    “No se lo piensa dos veces”: Elche destaca una gran jugada de Lucas Cepeda en su estreno como titular en el Elche

    “No se lo piensa dos veces”: Elche destaca una gran jugada de Lucas Cepeda en su estreno como titular en el Elche

    5.
    Las marcas que convierten a Manuel Pellegrini en una leyenda del Betis

    Las marcas que convierten a Manuel Pellegrini en una leyenda del Betis

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Dos viviendas destruidas deja incendio forestal en Melipilla: autoridades cancelan alerta roja

    Dos viviendas destruidas deja incendio forestal en Melipilla: autoridades cancelan alerta roja

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    La década de las encerronas
    Chile

    La década de las encerronas

    Declaran alerta roja y llaman a evacuar sector de Vichuquén por avance de incendio forestal

    Codelco activa nuevas auditorías en El Teniente, concreta entrega de informe a Fiscalía y querellantes estudian más acciones

    La encrucijada republicana
    Negocios

    La encrucijada republicana

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s
    Tendencias

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    La primera derrota del año: la UC choca con la fortaleza de Cobresal y suma cinco años sin ganar en el desierto
    El Deportivo

    La primera derrota del año: la UC choca con la fortaleza de Cobresal y suma cinco años sin ganar en el desierto

    Los detalles de la preparación de Tomás González para competir en la Copa del Mundo de Cottbus

    El “9” del fútbol chileno: el perfil del goleador que domina la Liga de Primera

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac
    Tecnología

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    La académica que llevó a Bad Bunny a la universidad: “Muchos vieron su show como una amenaza a la cultura de EE.UU.”
    Cultura y entretención

    La académica que llevó a Bad Bunny a la universidad: “Muchos vieron su show como una amenaza a la cultura de EE.UU.”

    Agustina Bazterrica: “Hay muchas personas que, en este momento, están viviendo una distopía”

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    “Espectáculo de payasos”: Obama aborda el video racista de Trump que lo muestra a él y a su esposa como simios
    Mundo

    “Espectáculo de payasos”: Obama aborda el video racista de Trump que lo muestra a él y a su esposa como simios

    La mayor central sindical de Argentina evalúa un paro de 24 horas contra la reforma laboral de Milei

    Hallan ocho cabezas humanas en Ecuador junto a mensajes de “prohibido robar”

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York