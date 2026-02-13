El importante premio que puede recibir la UC por el Claro Arena

Universidad Católica debió esperar un poco más de lo planificado para competir en el Claro Arena. El renovado recinto de las condes fue utilizado en los últimos encuentros de la temporada 2025 y para la competencia actual el club pretende transformar la localía en uno de sus puntos fuertes.

A las ventajas deportivas que esperan tener en el recinto, ahora se suma la posibilidad de conseguir un nuevo hito. El estadio de los cruzados es uno de los candidatos para llevarse el premio del Edificio del año 2026 que entrega la revista especializada en arquitectura ArchDaily.

El recinto de la UC lucha por quedarse con el galardón de la categoría Arquitectura Deportiva, donde compite con otros cuatro recintos: El Rosemary Brown Recreation Centre de Canadá, el Saddling Boxes & Private Deck de Emiratos Árabes unidos, la Plaza del Barrio Olímpico en Argentina y el Centro de Deportes Acuáticos Salinas del Rey de Colombia.

Para llegar a esta instancia el Claro Arena debió superar una primera ronda con más de 3.000 proyectos relacionados con el deporte y ahora es parte de un segundo proceso de votaciones que se extenderá hasta el miércoles 18 de febrero y el ganador se conocerá el día siguiente.

El gran premio

Según destaca la revista en su página web, la edificación que resulte ganadora obtendrá como premio dos importantes distintivos. Uno de ellos es el Certificado ArchDaily que en el mundo de la arquitectura es un motivo de orgullo y un sello de calidad.

Además, los ganadores de cada categoría podrán usar el título de Edificio del Año con el fin que ellos estimen convenientes, incluyendo contenido promocional entregado por la propia revista.

Para conocer cada proyecto y votar por tu favorito puedes ingresar aquí a la página de ArchDaily.

Una ventaja competitiva

Hace algunas semanas, el gerente general de Cruzados Juan Pablo Pareja contó a El Deportivo el impacto que esperan tenga el estadio en el rendimiento de Universidad Católica en el campeonato nacional.

“Es una ventaja y esperamos sostenerla, con un plantel más amplio, más partidos y el apoyo de la hinchada”, comentó sobre el recinto.

Además contó que los jugadores “están contentos. Incluso piden entrenar más en la cancha” y que el cambio permitió “un cambio sideral. Desde la cancha, la atmósfera, las comodidades, la seguridad, hasta la experiencia para sus familias y la prensa”.

Sobre las metas deportivas, expuso que “no soy vocero de esas materias, pero la aspiración es ganar títulos de manera sostenida. A nivel internacional sabemos las dificultades, pero con trabajo serio creemos que podemos competir y aspirar, en el mediano y largo plazo, a algún título”.