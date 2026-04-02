Caen las ganancias de Mega mientras Chilevisión recorta sus pérdidas
Ambas señales privadas entregaron sus estados financieros correspondientes al cierre del 2025. Mientras Mega mejoró sus ingresos, Chilevisión anotó una leve baja.
Resultados dispares reportaron Mega y Chilevisión para 2025, dos de los cuatro grandes canales de televisión que restaban por informar sus estados de resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
En el caso de Mega, las ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora ascendieron a $4.982 millones, una caída de 59,6% respecto de los $12.343 millones de 2024.
En su análisis razonado, detalló además que la rentabilidad del patrimonio baja en 6,4% respecto al año anterior, mientras que la rentabilidad del activo disminuye en 4,5%, “lo cual guarda relación con el resultado después de impuestos obtenido durante el período actual, el cual es inferior en un 60,2% respecto de 2024 principalmente por el disímil efecto impositivo en resultado entre ambos periodos en comparación”.
En paralelo, los ingresos de actividades ordinarias subieron desde $94.456 millones a $96.666 millones.
En su análisis, Mega informó que los ingresos de explotación “muestran un aumento de 1,9% explicado por el aumento de ingresos publicitarios de televisión e internet en un 7% pese a la disminución de ingresos por otros negocios”.
En tanto, los costos de venta aumentan en 3,1%, “lo que deja a la sociedad con una ganancia bruta de $25.401 en 2025 millones, un 1,9% menor a la ganancia al 31 de diciembre de 2024″.
Con esto, el Ebitda de la compañía llego a $ 7.036 millones, menor a los $ 7.597 reportados al término de 2024.
En tanto, Chilevisión reportó pérdidas por $4.403 millones para 2025, menores a las pérdidas de $6.916 millones de 2024.
La mejora la logró pese a que los ingresos cayeron desde $73.317 millones a $72.498 millones entre 2024 y 2025, pero para el mismo periodo los costos de venta bajaron 6,7%, hasta los $59.219 millones. Con esto, la ganancia bruta subió 34,2%, a $13.278 millones.
En su análisis razonado explicó que el resultado se debió “principalmente por menores ingresos operacionales, debido a una tendencia a la baja del mercado publicitario en Televisión Abierta y una baja del performance de audiencia, a su vez, al aumento del gasto de administración, debido al pago de bonos por negociación sindical”.
Asimismo, detalló que la caída en las ventas se observó “principalmente en material fílmico y producciones provisionadas y otros costos de producción”.
Canal 13 y TVN
Por su parte, en 2025 Canal 13 logró reducir sus pérdidas e incrementar sus ingresos .La estación, perteneciente a Andrónico Luksic, reportó que tuvo un saldo negativo de $729 millones, cifra que representa una mejora de 75,6% respecto a las pérdidas de $2.985 millones anotadas en 2024.
En el conjunto de 2025 el Ebitda fue de $4.386 millones, con un aumento de 76% frente a 2024 y con lo que completó su sexto año consecutivo de cifras positivas en este indicador.
En el caso de la señal estatal TVN, las pérdidas pérdidas antes de impuestos llegaron a $ 15.528,7 millones en 2025, una ligera mejora respecto a los números rojos por $ 18.533, 8 millones del ejercicio anterior.
Los ingresos del canal estatal ascendieron a $ 47.915 millones, lo que supone una leve alza de 2,27% en doce meses.
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