SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Caen las ganancias de Mega mientras Chilevisión recorta sus pérdidas

    Ambas señales privadas entregaron sus estados financieros correspondientes al cierre del 2025. Mientras Mega mejoró sus ingresos, Chilevisión anotó una leve baja.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Resultados dispares reportaron Mega y Chilevisión para 2025, dos de los cuatro grandes canales de televisión que restaban por informar sus estados de resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    En el caso de Mega, las ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora ascendieron a $4.982 millones, una caída de 59,6% respecto de los $12.343 millones de 2024.

    En su análisis razonado, detalló además que la rentabilidad del patrimonio baja en 6,4% respecto al año anterior, mientras que la rentabilidad del activo disminuye en 4,5%, “lo cual guarda relación con el resultado después de impuestos obtenido durante el período actual, el cual es inferior en un 60,2% respecto de 2024 principalmente por el disímil efecto impositivo en resultado entre ambos periodos en comparación”.

    En paralelo, los ingresos de actividades ordinarias subieron desde $94.456 millones a $96.666 millones.

    En su análisis, Mega informó que los ingresos de explotación “muestran un aumento de 1,9% explicado por el aumento de ingresos publicitarios de televisión e internet en un 7% pese a la disminución de ingresos por otros negocios”.

    En tanto, los costos de venta aumentan en 3,1%, “lo que deja a la sociedad con una ganancia bruta de $25.401 en 2025 millones, un 1,9% menor a la ganancia al 31 de diciembre de 2024″.

    Con esto, el Ebitda de la compañía llego a $ 7.036 millones, menor a los $ 7.597 reportados al término de 2024.

    En tanto, Chilevisión reportó pérdidas por $4.403 millones para 2025, menores a las pérdidas de $6.916 millones de 2024.

    La mejora la logró pese a que los ingresos cayeron desde $73.317 millones a $72.498 millones entre 2024 y 2025, pero para el mismo periodo los costos de venta bajaron 6,7%, hasta los $59.219 millones. Con esto, la ganancia bruta subió 34,2%, a $13.278 millones.

    En su análisis razonado explicó que el resultado se debió “principalmente por menores ingresos operacionales, debido a una tendencia a la baja del mercado publicitario en Televisión Abierta y una baja del performance de audiencia, a su vez, al aumento del gasto de administración, debido al pago de bonos por negociación sindical”.

    Asimismo, detalló que la caída en las ventas se observó “principalmente en material fílmico y producciones provisionadas y otros costos de producción”.

    Canal 13 y TVN

    Por su parte, en 2025 Canal 13 logró reducir sus pérdidas e incrementar sus ingresos .La estación, perteneciente a Andrónico Luksic, reportó que tuvo un saldo negativo de $729 millones, cifra que representa una mejora de 75,6% respecto a las pérdidas de $2.985 millones anotadas en 2024.

    En el conjunto de 2025 el Ebitda fue de $4.386 millones, con un aumento de 76% frente a 2024 y con lo que completó su sexto año consecutivo de cifras positivas en este indicador.

    En el caso de la señal estatal TVN, las pérdidas pérdidas antes de impuestos llegaron a $ 15.528,7 millones en 2025, una ligera mejora respecto a los números rojos por $ 18.533, 8 millones del ejercicio anterior.

    Los ingresos del canal estatal ascendieron a $ 47.915 millones, lo que supone una leve alza de 2,27% en doce meses.

    Más sobre:Resultados de EmpresasChilevisiónMega

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Lo más leído

    1.
    Despidos, recorte de frecuencias y alzas de pasajes: La reingeniería para darle vuelo a Sky Airline

    Despidos, recorte de frecuencias y alzas de pasajes: La reingeniería para darle vuelo a Sky Airline

    2.
    El tsunami judicial de casi US$ 600 millones que amenaza al Fisco por las cuotas pesqueras

    El tsunami judicial de casi US$ 600 millones que amenaza al Fisco por las cuotas pesqueras

    3.
    Así será la nueva casa matriz que el Banco Santander Chile abrirá en 2027

    Así será la nueva casa matriz que el Banco Santander Chile abrirá en 2027

    4.
    La dura negociación por salario mínimo que se anticipa entre el gobierno y la CUT

    La dura negociación por salario mínimo que se anticipa entre el gobierno y la CUT

    5.
    Mario Farren pide flexibilizar la Tasa Máxima Convencional: “Solo a BancoEstado le permitiría bancarizar a unas 200 mil familias adicionales”

    Mario Farren pide flexibilizar la Tasa Máxima Convencional: “Solo a BancoEstado le permitiría bancarizar a unas 200 mil familias adicionales”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal
    Negocios

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua