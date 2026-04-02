Caen las ganancias de Mega mientras Chilevisión recorta sus pérdidas

Resultados dispares reportaron Mega y Chilevisión para 2025, dos de los cuatro grandes canales de televisión que restaban por informar sus estados de resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En el caso de Mega, las ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora ascendieron a $4.982 millones, una caída de 59,6% respecto de los $12.343 millones de 2024.

En su análisis razonado, detalló además que la rentabilidad del patrimonio baja en 6,4% respecto al año anterior, mientras que la rentabilidad del activo disminuye en 4,5%, “lo cual guarda relación con el resultado después de impuestos obtenido durante el período actual, el cual es inferior en un 60,2% respecto de 2024 principalmente por el disímil efecto impositivo en resultado entre ambos periodos en comparación”.

En paralelo, los ingresos de actividades ordinarias subieron desde $94.456 millones a $96.666 millones.

En su análisis, Mega informó que los ingresos de explotación “muestran un aumento de 1,9% explicado por el aumento de ingresos publicitarios de televisión e internet en un 7% pese a la disminución de ingresos por otros negocios”.

En tanto, los costos de venta aumentan en 3,1%, “lo que deja a la sociedad con una ganancia bruta de $25.401 en 2025 millones, un 1,9% menor a la ganancia al 31 de diciembre de 2024″.

Con esto, el Ebitda de la compañía llego a $ 7.036 millones, menor a los $ 7.597 reportados al término de 2024.

En tanto, Chilevisión reportó pérdidas por $4.403 millones para 2025, menores a las pérdidas de $6.916 millones de 2024.

La mejora la logró pese a que los ingresos cayeron desde $73.317 millones a $72.498 millones entre 2024 y 2025, pero para el mismo periodo los costos de venta bajaron 6,7%, hasta los $59.219 millones. Con esto, la ganancia bruta subió 34,2%, a $13.278 millones.

En su análisis razonado explicó que el resultado se debió “principalmente por menores ingresos operacionales, debido a una tendencia a la baja del mercado publicitario en Televisión Abierta y una baja del performance de audiencia, a su vez, al aumento del gasto de administración, debido al pago de bonos por negociación sindical”.

Asimismo, detalló que la caída en las ventas se observó “principalmente en material fílmico y producciones provisionadas y otros costos de producción”.

Canal 13 y TVN

Por su parte, en 2025 Canal 13 logró reducir sus pérdidas e incrementar sus ingresos .La estación, perteneciente a Andrónico Luksic, reportó que tuvo un saldo negativo de $729 millones, cifra que representa una mejora de 75,6% respecto a las pérdidas de $2.985 millones anotadas en 2024.

En el conjunto de 2025 el Ebitda fue de $4.386 millones, con un aumento de 76% frente a 2024 y con lo que completó su sexto año consecutivo de cifras positivas en este indicador.

En el caso de la señal estatal TVN, las pérdidas pérdidas antes de impuestos llegaron a $ 15.528,7 millones en 2025, una ligera mejora respecto a los números rojos por $ 18.533, 8 millones del ejercicio anterior.

Los ingresos del canal estatal ascendieron a $ 47.915 millones, lo que supone una leve alza de 2,27% en doce meses.