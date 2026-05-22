SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Messi alcanza los US$ 1.000 millones y se suma en “ese club” a Ronaldo, mientras Florentino Pérez se acerca al top 500 de fortunas mundiales

    Se estima que solo en salario, el argentino suma unos US$ 700 millones en su carrera. El empresario español, fundador de ACS e histórico presidente del Real Madrid

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez.

    Uno como deportista y el otro como empresario. Lionel Messi y Florentino Pérez tienen al fútbol como común denominador de sus vidas y aunque rivales desde la identificación de sus colores (uno figura histórica del Barcelona y el otro, timonel del Real Madrid), por estos días sus trayectorias se cruzan gracias al índice de multimillonarios de Bloomberg.

    El delantero argentino superó la barrera de los US$1.000 millones en patrimonio neto, según el Bloomberg Billionaires Index que reprodujo Bloomberg Línea, un hito que lo sitúa junto a su eterno rival Cristiano Ronaldo, quien cruzó ese umbral en 2023 tras fichar por el Al-Nassr FC de Arabia Saudita.

    Messi, de 38 años, acumuló más de US$ 700 millones en salarios y bonificaciones desde 2007. A esa base se suman ingresos por patrocinios, inversiones inmobiliarias, participación en una cadena de restaurantes y acuerdos derivados de su contrato con el Inter de Miami, incluyendo supuestos ingresos por derechos televisivos.

    Ronaldo ya había superado la barrera de los US$ 1.000 millones en 2023. Por: @AlNassrFC_EN

    La decisión que postergó este hito fue el rechazo, tras el Mundial de Qatar 2022, a una oferta de US$ 400 millones anuales por jugar en la liga saudita.

    El dinero nunca ha sido un problema para mí, ni un obstáculo en nada. Si se hubiera tratado de dinero, me habría ido a Arabia Saudita o a cualquier otro sitio”, declaró el jugador ese año a Mundo Deportivo.

    Su contrato en Miami incluye una opción para adquirir una participación en el club, del que ya es accionista el exfutbolista inglés David Beckham. Según la firma Sportico, el valor del Inter de Miami creció más de 20% en el año hasta febrero, hasta situarse en torno a los US$1.450 millones.

    Su inversión más reciente tiene, además, un componente sentimental: Messi compró este año la UE Cornellà, club que disputa su ascenso a Segunda RFEF y que juega a menos de 10 kilómetros del estadio Camp Nou, donde comenzó su carrera.

    El patrón que explica su fortuna no es nuevo en el deporte de elite. Roger Federer acumuló más de US$ 130 millones en premios durante su carrera, pero fue su participación de 3% en la firma de zapatillas On, adquirida en 2019, la que consolidó su patrimonio billonario.

    Roger Federer tiene una de las mayores fortunas del mundo entre los deportistas Andrew Kelly

    Michael Jordan, por su parte, percibió menos de US$100 millones en salarios en la NBA: su riqueza proviene principalmente de acuerdos publicitarios y de su participación en los Charlotte Hornets.

    Lo que distingue a Messi es que la mayor parte de su fortuna se explica por ingresos contractuales directos, lo que refleja la expansión global de la industria del fútbol.

    Florentino Pérez: del estadio a los centros de datos de Meta

    A 79 años, Florentino Pérez es reconocido internacionalmente como el presidente más exitoso del Real Madrid, club que dirige desde el año 2000 y bajo cuyo mandato ha acumulado 37 títulos.

    Pero su verdadero peso económico está en otro lado: ACS, la constructora que fundó en los años 80 a partir de una empresa prácticamente quebrada, y de la que hoy posee 14% de participación.

    Según el Bloomberg Billionaires Index, esa posición le otorga un patrimonio neto de US$ 6.600 millones (unos 5.600 millones de euros), lo que lo ubica al borde de entrar por primera vez entre las 500 mayores fortunas del mundo, junto a otros empresarios españoles como Juan Roig, presidente de Mercadona, y el fundador de Inditex (matriz de Zara), Amancio Ortega.

    El Real Madrid ha sumado un nuevo título bajo la gestión de Florentino Pérez. Foto: Realmadrid.com.

    El salto se explica por el auge de la inteligencia artificial y la demanda de infraestructura que este genera. ACS, propietaria de Turner Construction, una de las principales constructoras de centros de datos en Estados Unidos, firmó un contrato para construir uno de los mayores centros de datos del mundo para Meta Platforms en Indiana, y una alianza de US$ 2.000 millones con BlackRock para proyectos similares.

    De acuerdo a CincoDías, las acciones de ACS alcanzaron este mes un máximo histórico de 140,4 euros, con un alza de más de 48% en lo que va del año y una revalorización de más de cinco veces desde 2022.

    Los ingresos del grupo casi se duplicaron entre 2021 y 2025, pasando de 27.800 millones de euros a 49.900 millones.

    Su cartera de pedidos cerró el trimestre más reciente en 99.800 millones de euros, un 16,1% más en moneda comparable. Para financiar su expansión en centros de datos, ACS colocó acciones esta semana por alrededor de 2.100 millones de euros.

    Lee también:

    Más sobre:Lionel MessiCristiano RonaldoFlorentino PérezReal MadridBarcelonaFortunas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Llaman a pesca responsable en el Humedal Río Maipo tras muerte de ave nativa por residuos abandonados

    La producción de cobre atribuible de China alcanza ya casi las 5 millones de toneladas, ubicándose solo por debajo de Chile

    Queda una semana para que termine la OPA por Blanco y Negro: La opinión de los directores de Blanco y Negro a oferta de Mosa

    Subsecretaria Estévez llega a China para reunirse con autoridades de ese país y participar en reunión de la APEC

    El ICE arresta en Miami a hermana de la presidenta de GAESA, el poderoso conglomerado empresarial cubano

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)

    Lo más leído

    1.
    CEO de Basf Chile, filial de la gigante química: “En los próximos años el 75% de toda la demanda de químicos provendrá de China”

    CEO de Basf Chile, filial de la gigante química: “En los próximos años el 75% de toda la demanda de químicos provendrá de China”

    2.
    Fallece Ronald Bown, histórico dirigente gremial del sector frutícola

    Fallece Ronald Bown, histórico dirigente gremial del sector frutícola

    3.
    Cecilia Cifuentes y alza en edad de jubilación: “Si hubiéramos empezado cuando lo recomendó la comisión Marcel, ya tendríamos parte del problema resuelto”

    Cecilia Cifuentes y alza en edad de jubilación: “Si hubiéramos empezado cuando lo recomendó la comisión Marcel, ya tendríamos parte del problema resuelto”

    4.
    Mercado laboral en mipymes se desploma en el primer trimestre y anota la mayor destrucción de empleo desde fines del 2020

    Mercado laboral en mipymes se desploma en el primer trimestre y anota la mayor destrucción de empleo desde fines del 2020

    5.
    A un año de denuncia de la Contraloría licencias médicas se desploman casi 20%, con 1,6 millones menos

    A un año de denuncia de la Contraloría licencias médicas se desploman casi 20%, con 1,6 millones menos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Rating del jueves 21 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 21 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el próximo Cyber Day 2026 en Chile?

    ¿Cuándo es el próximo Cyber Day 2026 en Chile?

    Universidad del Desarrollo lanza cátedra La Tercera-UDD sobre el patrimonio periodístico de Copesa

    Universidad del Desarrollo lanza cátedra La Tercera-UDD sobre el patrimonio periodístico de Copesa

    Llaman a pesca responsable en el Humedal Río Maipo tras muerte de ave nativa por residuos abandonados
    Chile

    Llaman a pesca responsable en el Humedal Río Maipo tras muerte de ave nativa por residuos abandonados

    Kast encabeza su cuarto consejo de gabinete desde Cerro Castillo, el cónclave clave para definir la “segunda fase” del gobierno

    Senador Araya (PPD) critica a la oposición y se abre a apoyar Reconstrucción: “Puede terminar en una reforma beneficiosa”

    La producción de cobre atribuible de China alcanza ya casi las 5 millones de toneladas, ubicándose solo por debajo de Chile
    Negocios

    La producción de cobre atribuible de China alcanza ya casi las 5 millones de toneladas, ubicándose solo por debajo de Chile

    Queda una semana para que termine la OPA por Blanco y Negro: La opinión de los directores de Blanco y Negro a oferta de Mosa

    Subsecretaria Estévez llega a China para reunirse con autoridades de ese país y participar en reunión de la APEC

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)
    Tendencias

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)

    Cómo se vinculan los conservantes comunes en los alimentos con la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares

    Con nubes y temperaturas alrededor de los 15°C: el tiempo en Santiago este viernes 22 de mayo, según el pronóstico

    “Es el honor más grande que puedo recibir”: Manchester City anuncia histórico cambio como homenaje para Pep Guardiola
    El Deportivo

    “Es el honor más grande que puedo recibir”: Manchester City anuncia histórico cambio como homenaje para Pep Guardiola

    La rabieta de César Farías después del triunfo de la UC ante Barcelona de Guayaquil

    Las razones de Marcelo Bielsa para dejar la banca de Uruguay tras el Mundial 2026

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Catalina y las Bordonas de Oro sorprende con su primera canción de salsa
    Cultura y entretención

    Catalina y las Bordonas de Oro sorprende con su primera canción de salsa

    Con Selva Almada y Sabina Urraca: Furia del Libro de invierno tendrá programación de 150 actividades

    Triunfo chileno en el Festival de Cannes: perrita rescatada gana el prestigioso premio Palm Dog

    El ICE arresta en Miami a hermana de la presidenta de GAESA, el poderoso conglomerado empresarial cubano
    Mundo

    El ICE arresta en Miami a hermana de la presidenta de GAESA, el poderoso conglomerado empresarial cubano

    Estados Unidos pide “un plan B” por si Irán se niega a abrir Ormuz: “Si sigue cerrado, alguien tendrá que hacer algo”

    “Operación Furia Épica” de Estados Unidos contra Irán llega a Hollywood 

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes
    Paula

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear

    Galletas de vainilla y chocolate