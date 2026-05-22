Messi alcanza los US$ 1.000 millones y se suma en “ese club” a Ronaldo, mientras Florentino Pérez se acerca al top 500 de fortunas mundiales

Uno como deportista y el otro como empresario. Lionel Messi y Florentino Pérez tienen al fútbol como común denominador de sus vidas y aunque rivales desde la identificación de sus colores (uno figura histórica del Barcelona y el otro, timonel del Real Madrid), por estos días sus trayectorias se cruzan gracias al índice de multimillonarios de Bloomberg.

El delantero argentino superó la barrera de los US$1.000 millones en patrimonio neto, según el Bloomberg Billionaires Index que reprodujo Bloomberg Línea, un hito que lo sitúa junto a su eterno rival Cristiano Ronaldo, quien cruzó ese umbral en 2023 tras fichar por el Al-Nassr FC de Arabia Saudita.

Messi, de 38 años, acumuló más de US$ 700 millones en salarios y bonificaciones desde 2007. A esa base se suman ingresos por patrocinios, inversiones inmobiliarias, participación en una cadena de restaurantes y acuerdos derivados de su contrato con el Inter de Miami, incluyendo supuestos ingresos por derechos televisivos.

Ronaldo ya había superado la barrera de los US$ 1.000 millones en 2023. Por: @AlNassrFC_EN

La decisión que postergó este hito fue el rechazo, tras el Mundial de Qatar 2022, a una oferta de US$ 400 millones anuales por jugar en la liga saudita.

“ El dinero nunca ha sido un problema para mí, ni un obstáculo en nada . Si se hubiera tratado de dinero, me habría ido a Arabia Saudita o a cualquier otro sitio”, declaró el jugador ese año a Mundo Deportivo.

Su contrato en Miami incluye una opción para adquirir una participación en el club, del que ya es accionista el exfutbolista inglés David Beckham. Según la firma Sportico, el valor del Inter de Miami creció más de 20% en el año hasta febrero, hasta situarse en torno a los US$1.450 millones.

Su inversión más reciente tiene, además, un componente sentimental: Messi compró este año la UE Cornellà, club que disputa su ascenso a Segunda RFEF y que juega a menos de 10 kilómetros del estadio Camp Nou, donde comenzó su carrera.

El patrón que explica su fortuna no es nuevo en el deporte de elite. Roger Federer acumuló más de US$ 130 millones en premios durante su carrera, pero fue su participación de 3% en la firma de zapatillas On, adquirida en 2019, la que consolidó su patrimonio billonario.

Roger Federer tiene una de las mayores fortunas del mundo entre los deportistas Andrew Kelly

Michael Jordan, por su parte, percibió menos de US$100 millones en salarios en la NBA: su riqueza proviene principalmente de acuerdos publicitarios y de su participación en los Charlotte Hornets.

Lo que distingue a Messi es que la mayor parte de su fortuna se explica por ingresos contractuales directos, lo que refleja la expansión global de la industria del fútbol.

Florentino Pérez: del estadio a los centros de datos de Meta

A 79 años, Florentino Pérez es reconocido internacionalmente como el presidente más exitoso del Real Madrid, club que dirige desde el año 2000 y bajo cuyo mandato ha acumulado 37 títulos.

Pero su verdadero peso económico está en otro lado: ACS, la constructora que fundó en los años 80 a partir de una empresa prácticamente quebrada, y de la que hoy posee 14% de participación.

Según el Bloomberg Billionaires Index, esa posición le otorga un patrimonio neto de US$ 6.600 millones (unos 5.600 millones de euros), lo que lo ubica al borde de entrar por primera vez entre las 500 mayores fortunas del mundo, junto a otros empresarios españoles como Juan Roig, presidente de Mercadona, y el fundador de Inditex (matriz de Zara), Amancio Ortega.

El Real Madrid ha sumado un nuevo título bajo la gestión de Florentino Pérez. Foto: Realmadrid.com.

El salto se explica por el auge de la inteligencia artificial y la demanda de infraestructura que este genera. ACS, propietaria de Turner Construction, una de las principales constructoras de centros de datos en Estados Unidos, firmó un contrato para construir uno de los mayores centros de datos del mundo para Meta Platforms en Indiana, y una alianza de US$ 2.000 millones con BlackRock para proyectos similares.

De acuerdo a CincoDías, las acciones de ACS alcanzaron este mes un máximo histórico de 140,4 euros, con un alza de más de 48% en lo que va del año y una revalorización de más de cinco veces desde 2022.

Los ingresos del grupo casi se duplicaron entre 2021 y 2025, pasando de 27.800 millones de euros a 49.900 millones.

Su cartera de pedidos cerró el trimestre más reciente en 99.800 millones de euros, un 16,1% más en moneda comparable. Para financiar su expansión en centros de datos, ACS colocó acciones esta semana por alrededor de 2.100 millones de euros.