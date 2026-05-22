Presidenta electa de la Fech: “La izquierda debe hacerse una autocrítica al haber dejado de lado a las organizaciones sociales”

La presidenta electa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Laura Mlynarz, se refirió al escenario actual de la política, en donde indicó que como organización no quieren ser “amplificador de consignas vacías”, y que desde la izquierda se debe realizar una autocrítica por “dejar de lado” a las “bases sociales”.

En conversación con el programa de streaming Desde la Redacción, de La Tercera, la estudiante electa y militante de las Juventudes Comunistas abordó la postura que tomarán las federaciones universitarias frente a las medidas del gobierno relativas a educación.

Ante ello, planteó que “ nosotros hemos sido muy claros, no queremos ser un amplificador de ciertas consignas vacías , sino que queremos ser una vocería de la discusión que se elabore en la federación. Para nosotros es muy importante que las y los estudiantes vuelvan a discutir de la agenda propia que queremos levantar”.

Asimismo, al ser consultada por la influencia de los partidos políticos en la elección de las federaciones estudiantiles, expresó que, si bien muchos participantes de la lista elegida son parte de una colectividad, su proyecto “va mucho más allá”.

Sin embargo, destacó que “la unidad juega un rol muy relevante”, explicando que “la unidad no solo entre partidos políticos, comprendida como algo de un cierto espacio, sino comprendida la unidad en el sentido más amplio posible”.

“Ahí también es cuando la izquierda debe hacerse, debemos hacernos también una autocrítica, una crítica, al haber abandonado o al haber dejado de lado o no haber prestado atención también en el último periodo a las organizaciones sociales, a las bases sociales también, que son quienes levantaron también el mismo programa y agenda del último periodo”, añadió la dirigenta estudiantil.

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